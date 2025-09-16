Трамп подал иск о клевете на 15 млрд долларов против газеты «The New York Times»

Белый дом продолжает медийную охоту. С момента прихода Трампа на второй срок было закрыто не одно издание и даже телеканал. И накануне, 15 сентября, стало известно, что газета The New York Times также попала в немилость, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее обвинили в клевете. Против газеты подан судебный иск на сумму 15 миллиардов долларов. Об этом Трамп написал в своей соцсети. Он охарактеризовал издание как рупор леворадикальной Демократической партии и одну из худших газет в истории страны. Трампу также оказалась не по душе открытая поддержка изданием его соперницы на президентских выборах 2024 года Камалы Харрис. Ударом стало и то, что над главой США уже начали потешаться не только мелкие издания, но и крупные СМИ. Так, ранее журналисты New York Times не без улыбки заявили, что Трамп в истории с попыткой разрешить украинский конфликт оказался некомпетентен.