Ту-160 отработали пуски ракет над Баренцевым морем в рамках учений «Запад-2025»

«Белые лебеди» – так называют самый большой сверхзвуковой самолет в истории авиации. Ту-160 отработали пуски крылатых ракет на учении «Запад-2025». Министерство обороны России опубликовало кадры учебно-боевой операции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над нейтральными водами Баренцева моря были произведены пуски ракет. Во время полета стратегические ракетоносцы сопровождали истребители-перехватчики. Продолжительность полета составила около четырех часов.

Сегодня стратегическое белорусско-российское учение «Запад-2025» вступило в активную фазу. Основной темой маневров является применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Сегодня на одном из российских полигонов министр обороны Беларуси ознакомится с ходом практических действий войск, а также оценит уровень подготовки личного состава и эффективность применяемых вооружений и военной техники.

По информации нашего оборонного ведомства в рамках союзного учения удалось отработать все поставленные задачи, в том числе планирование и рассмотрение применения не стратегического ядерного оружия, в том числе ракетного подвижного комплекса «Орешник».