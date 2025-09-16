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Ту-160 отработали пуски ракет над Баренцевым морем в рамках учений «Запад-2025»

16 сентября 2025 10:40
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«Белые лебеди» – так называют самый большой сверхзвуковой самолет в истории авиации. Ту-160 отработали пуски крылатых ракет на учении «Запад-2025». Министерство обороны России опубликовало кадры учебно-боевой операции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ту-160 отработали пуски ракет над Баренцевым морем в рамках учений «Запад-2025»-2

Над нейтральными водами Баренцева моря были произведены пуски ракет.  Во время полета стратегические ракетоносцы сопровождали истребители-перехватчики. Продолжительность полета составила около четырех часов. 

Ту-160 отработали пуски ракет над Баренцевым морем в рамках учений «Запад-2025»-4

Сегодня стратегическое белорусско-российское учение «Запад-2025» вступило в активную фазу. Основной темой маневров является применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Сегодня на одном из российских полигонов министр обороны Беларуси ознакомится с ходом практических действий войск, а также оценит уровень подготовки личного состава и эффективность применяемых вооружений и военной техники. 

По информации нашего оборонного ведомства в рамках союзного учения удалось отработать все поставленные задачи, в том числе планирование и рассмотрение применения не стратегического ядерного оружия, в том числе ракетного подвижного комплекса «Орешник».

Ту-160 отработали пуски ракет над Баренцевым морем в рамках учений «Запад-2025»-6

Ну а эти кадры сделаны под Минском. В заключительный день учения военная авиация отработала посадку и взлет на трассе М1. Штурмовики Су-25 выполнили посадку на аэродромный участок дороги – и через некоторое время осуществили повторный вылет с нанесением удара по условному противнику.

# Военные учения # Беларусь-Россия

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