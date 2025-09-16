Лукашенко вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер

Беларусь никого не стремится завоевать, но способна дать ответ любому агрессору. Об этом заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобные торжества зачастую не только возможность чествовать тех, кто ежедневно своим кропотливым трудом вносит заметный вклад в общее будущее страны, но и повод обсудить это будущее через призму актуальных вызовов, в частности, связанных с нашей обороноспособностью. Эти вопросы особенно беспокоят наших соседей. Белорусско-российские учения «Запад-2025» стали очередным поводом для спекуляций. На эту ситуацию сегодня публично отреагировал Александр Лукашенко и предельно четко дал понять: оправдываться мы не перед кем не будем.

Действительно будущее страны – мирное – в руках тружеников и настоящих патриотов. Особенно символично и ценно отмечать тех, кто своим трудом укрепляет страну, в канун одного из главных государственных праздников – Дня народного единства. 17 сентября 1939 года стало для Беларуси символом исторической справедливости, а спустя десятилетия – и символом национальной сплоченности. Государственные награды сегодня получили представители самых разных профессий: ученые, военные, педагоги, строители, артисты и спортсмены. Всех их объединяет одно – преданность родной стране и своему делу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я приветствую всех вас и тружеников, которые каждый день создают нашу жизнь. Лечат, учат, строят, производят продукты питания, товары народного потребления, технику. Дают воды и тепло в дома, поддерживают порядок на улицах городов и сел. Приятно видеть среди награжденных аграриев. Пользуясь случаем, в вашем лице хочу приветствовать всех наших крестьян, которые завершают сельскохозяйственный год с очень достойным результатом. Высоких государственных наград и званий удостоены ученые, педагоги, юристы, артисты. Трудно переоценить ваш класс сохранения нравственных ценностей, культурных традиций, воспитания подрастающего поколения. Особые слова благодарности адресую людям в погонах, военным и сотрудникам правоохранительных органов, которые стоят на страже суверенитета, мира и общественного согласия, и без участия которых никакой созидательный труд просто невозможен.

В завершении церемонии Александр Лукашенко еще раз поздравил всех присутствующих с заслуженными наградами, поблагодарил за работу преданность профессии и Беларуси.