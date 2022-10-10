Фиксировать цены – это нормально или всё-таки вредит экономике?

Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Я все выходные разговаривал с людьми, особенно с владельцами небольших магазинчиков на рынках. Они говорят: это не совсем по-рыночному – взять и запретить расти ценам. Но потом, когда ты начинаешь читать, ты понимаешь, что госрегулирование… Самый простой пример. Политизированный. Установление потолочной цены на российскую нефть. Это самый простой пример, который я видел. Это же самый рыночный механизм. Значит, оказывается, регулировать цену можно, и это рыночно.