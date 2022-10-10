Фиксировать цены – это нормально или всё-таки вредит экономике?

Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Я все выходные разговаривал с людьми, особенно с владельцами небольших магазинчиков на рынках. Они говорят: это не совсем по-рыночному – взять и запретить расти ценам. Но потом, когда ты начинаешь читать, ты понимаешь, что госрегулирование… Самый простой пример. Политизированный. Установление потолочной цены на российскую нефть. Это самый простой пример, который я видел. Это же самый рыночный механизм. Значит, оказывается, регулировать цену можно, и это рыночно.
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
К вопросу об установлении потолка цен на российскую нефть. Мы со студентами… Я им рассказываю: первый признак рынка – колеблющаяся цена. Все понятно. Я говорю: а вот в Европе говорят «потолок цен». Они говорят: это не рынок. Даже студенты на 1 курсе. Да, это не рынок, тогда мы у них можем спросить: почему нам не продавать новый Mercedes за 10 тысяч? Почему Bentley не продавать за 15 тысяч? Но они зафиксировали цены. На Западе есть механизмы, когда цены фиксируются. Фиксировались цены, когда был кризис 1929-1933 годов в США.
Кирилл Казаков:
И никто не разорился.
Ирина Новикова:
Есть такой инструмент. Предположим, у нас была бы высокая конкуренция, но сейчас, если речь идет о сетях, нет такой конкуренции. Если были бы сотни производителей продукта, то тогда вы боитесь поднять цену, потому что вас просто с рынка вытеснят.
Читайте также:
Почему импортная зубная паста то дорожает, то дешевеет? Вот что ответил гендиректор крупной сети
Заместитель председателя ФПБ: «Мы провели в мониторинговых группах эти выходные»
Лукашенко: «Будем проверять, откуда здесь в пять-десять раз выросли цены. Если это обоснованно, господь с вами»