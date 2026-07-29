Новости по тегу #Сергей Кравцов

В целом урожайность выросла более чем на три центнера с гектара по сравнению с 2025 годом, а общий намолот зерна уже превысил два миллиона тонн.
Несмотря на экстремальные погодные условия, по намолоту идем без потерь.
К 2025 году в Беларуси планируют ввести в эксплуатацию почти 300 тысяч гектаров новых земель.
Это у нас экспериментальное поле, где мы показываем достоинства своих разработок, достоинства своих сортов и в сравнении с лучшими гибридами зарубежных сортов, – рассказал Сергей Кравцов.
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