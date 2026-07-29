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Новости по тегу #Сергей Кравцов

Исторический рекорд! Урожай озимого ячменя в Беларуси впервые превысил 1 млн тонн
29 июля 2026 05:50

Исторический рекорд! Урожай озимого ячменя в Беларуси впервые превысил 1 млн тонн

В Беларуси убрали почти 20% площадей зерновых и зернобобовых культур
29 июля 2025 11:14

В Беларуси убрали почти 20% площадей зерновых и зернобобовых культур

Президент отстоял эту инициативу! Почему в Беларуси ускоряют темпы мелиорации?
14 октября 2024 19:07

Президент отстоял эту инициативу! Почему в Беларуси ускоряют темпы мелиорации?

Гендиректор Института земледелия рассказал, как экспериментируют с кукурузой на полях Президента
14 октября 2024 16:10

Гендиректор Института земледелия рассказал, как экспериментируют с кукурузой на полях Президента

Даже сотрудничали с Францией. Как разрабатывают белорусскую пшеницу твёрдых сортов?
15 июля 2024 17:17

Даже сотрудничали с Францией. Как разрабатывают белорусскую пшеницу твёрдых сортов?

«В этом году нас погода побаловала». Будем с урожаем? Прогноз гендиректора Института земледелия
15 июля 2024 16:41

«В этом году нас погода побаловала». Будем с урожаем? Прогноз гендиректора Института земледелия

Работа над ошибками в белорусском АПК: что нужно исправить и как? Выясняли эксперты
08 апреля 2024 18:28

Работа над ошибками в белорусском АПК: что нужно исправить и как? Выясняли эксперты

Обеспечена ли Беларусь семенами? Ответил гендиректор Института земледелия НАН
08 апреля 2024 16:27

Обеспечена ли Беларусь семенами? Ответил гендиректор Института земледелия НАН

Учёные Беларуси и России вывели сорт пшеницы с иммунитетом к заболеваниям. В чём уникальность?
18 марта 2024 17:14

Учёные Беларуси и России вывели сорт пшеницы с иммунитетом к заболеваниям. В чём уникальность?

Такой аромат не передать словами. В чём секрет вкуса белорусского хлеба?
16 октября 2023 17:59

Такой аромат не передать словами. В чём секрет вкуса белорусского хлеба?

Зерно – оружие сделок и залог сытого завтра. Какие успехи белорусских учёных в селекции зерновых?
20 августа 2023 17:39

Зерно – оружие сделок и залог сытого завтра. Какие успехи белорусских учёных в селекции зерновых?

Насколько важна упаковка для сена? Спросили в институте НАН
31 июля 2023 18:35

Насколько важна упаковка для сена? Спросили в институте НАН