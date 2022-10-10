«Кроме как геморроя, ничего не нажил». Как белорусскому производителю попасть на прилавки магазина?
Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Президент конкретно сказал пример фермера из Столинского района. 30 гектаров капусты в мае было просто-напросто уничтожено по одной причине: не смогли войти в сеть. Легко войти в сеть торговую?
Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:
Я входил в сеть лет восемь назад. Два года попробовал. И, как вам скажу, кроме как геморроя, ничего не нажил. Тут пришел ко мне новый зам. Друзья в сети, там все. Пытаемся работать с сетью. Свекла – меряем линейкой длину, ширину, высоту. Как только все эти три-пять тонн свеклы – это у нас забастовка. Люди даже на работу не выходят, потому что столько мутоты. Отгребаем эту свеклу, иногда назад возвращаем.
Кирилл Казаков:
Так а куда продаете?
Владимир Крапивка:
В сеть, в «Евроопт». Повезли сейчас и свеклу, и картошку. Свеклу взяли, а картошка, говорит, не подошел картофель. Где-то проволочник укусил в одной бульбине. Нашли бульбину. Значит, всю партию назад. Машина в Слуцке отстояла и пришла назад с этим картофелем.
Сергей Кравцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Согласен, в сеть попасть невозможно.
Кирилл Казаков:
Наверное, возможно, если…
Владимир Крапивка:
В то же время захожу в магазин – картофель такой ужасный, что смотреть нет сил. Идеально, ручная отборка, специально делаю, чтобы вышло. Вот почему все ждали – профсоюзы, другие службы, – когда Президент пинком даст под зад и скажет разобраться с ценами? В том году, когда типа не хватило лука, капусты, подняли стабфонды, подняли весь шум и гам, мы четыре часа сидели с замминистра, разбирались. И сети были, и все. И воз и ныне там. Вопрос был, коллега мой говорит: кто не дает заготавливать стабфонды? Опять, только на бумажке стабфонд. Стабфонд считается стабфондом, когда ты у меня купил, положил у меня на хранение и мне платят за хранение. Это твоя продукция. Вот это стабфонд. Никто сети не заставил, они всесильные.
Читайте также:
Боровик: «Я мог поставить на место, поставить на колени одним словом, если это было надо. А другого возвысить»
«Им не нужно страшное про войну и про смерть». Как СМИ могут завоевать молодую аудиторию?
«Остановился в пробке, посмотрел – увидел девушку в лифчике Milavitsa». Почему на каждый продукт нужна своя аудитория?