«Кроме как геморроя, ничего не нажил». Как белорусскому производителю попасть на прилавки магазина?

Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу « По существу ».

Кирилл Казаков, СТВ:

Президент конкретно сказал пример фермера из Столинского района. 30 гектаров капусты в мае было просто-напросто уничтожено по одной причине: не смогли войти в сеть. Легко войти в сеть торговую?

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:

Я входил в сеть лет восемь назад. Два года попробовал. И, как вам скажу, кроме как геморроя, ничего не нажил. Тут пришел ко мне новый зам. Друзья в сети, там все. Пытаемся работать с сетью. Свекла – меряем линейкой длину, ширину, высоту. Как только все эти три-пять тонн свеклы – это у нас забастовка. Люди даже на работу не выходят, потому что столько мутоты. Отгребаем эту свеклу, иногда назад возвращаем.

Кирилл Казаков:

Так а куда продаете?