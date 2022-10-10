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«Её становится с каждым годом всё больше». Какой процент белорусских продуктов в «Соседях»?

10 октября 2022 16:55
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Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:
Олег Сергеевич, сети ваши же – тоже сети?

«Её становится с каждым годом всё больше». Какой процент белорусских продуктов в «Соседях»?-1

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:
Да.

Кирилл Казаков:
У меня вопрос: Белкоопсоюз покупает себе в убыток или же все-таки есть какая-то маржинальность в этой продукции? Владимир говорит, что не войти в эти сети. Вы же, наверное, всех принимаете?

Олег Мацкевич:
Всех принимаем, но мы тоже смотрим цену и качество, в том числе и у фермеров. Но то, что правильно говорит Владимир, когда мы говорим о стабфондах, они не должны быть эфемерными. У Белкоопсоюза есть своих где-то 94 хранилища, 295 камер. И емкость хранения – 19,5 тысячи. То, что мы покупаем, мы туда в живом весе по факту закладываем. Оно там лежит. И когда мы говорим, что были по сетям вопросы по капусте, они были как бы и у нас эти сети и просили: дай капусты.

«Её становится с каждым годом всё больше». Какой процент белорусских продуктов в «Соседях»?-4

Кирилл Казаков:
Магазины Белкоопсоюза, в принципе, конкурируют с любыми торговыми сетями, которые присутствуют на рынке, правильно? Особенно в райцентрах.

Олег Мацкевич:
Знаете, конкуренция должна быть справедливой, как Президент говорит. Когда мы говорим, что у Белкоопсоюза на полке (это данные за прошлый год) 92 % отечественной продукции, то я бы хотел ее видеть у сетей.

Кирилл Казаков:
А сколько у вашей сети белорусской?

«Её становится с каждым годом всё больше». Какой процент белорусских продуктов в «Соседях»?-7

Вадим Аванесов, генеральный директор сети магазинов «Соседи»:
У нас около 80 %, под 80 %.

Кирилл Казаков:
Я, готовясь к программе, ходил в магазин. У меня вашей сети магазин рядышком, все хорошо, все отлично. Меня устраивает цена, дисконтная программа. Но белорусская полка – она внизу. Вверху какая угодно, только не белорусская. И капуста в магазине была не белорусская, и яблоки не белорусские. И вот возникает вопрос. Президент сказал: а где наши яблоки, где наша капуста? Для чисто потребителя разницы, в принципе, в ассортиментном порядке не существует, главное – цена. Но я понимаю, что цена белорусской капусты будет ниже.

Вадим Аванесов:
Кирилл, мы можем с вами сделать выезд на наш магазин. И мы посмотрим. И вы увидите, где находится белорусская продукция и все остальное. Здесь проблема в другом. То, что коллега говорит, что не проходит по каким-то параметрам – это критерий сетей. Есть определенные параметры по качеству, по цене и так далее. На сегодня в сетях достаточно присутствует белорусской продукции. Ее становится с каждым годом все больше и больше. Еще раз, премьер говорил о том, что Беларусь сегодня самая страна с точки зрения регулируемой цены. Сегодня практически более 50 % регулируется, регулируется наценка.

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# Продукты питания # общество # Кирилл Казаков # Олег Мацкевич # Вадим Аванесов # Александр Лукашенко # Роман Головченко # Фотофакт

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