«Её становится с каждым годом всё больше». Какой процент белорусских продуктов в «Соседях»?

Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Олег Сергеевич, сети ваши же – тоже сети?

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:

Да. Кирилл Казаков:

У меня вопрос: Белкоопсоюз покупает себе в убыток или же все-таки есть какая-то маржинальность в этой продукции? Владимир говорит, что не войти в эти сети. Вы же, наверное, всех принимаете? Олег Мацкевич:

Всех принимаем, но мы тоже смотрим цену и качество, в том числе и у фермеров. Но то, что правильно говорит Владимир, когда мы говорим о стабфондах, они не должны быть эфемерными. У Белкоопсоюза есть своих где-то 94 хранилища, 295 камер. И емкость хранения – 19,5 тысячи. То, что мы покупаем, мы туда в живом весе по факту закладываем. Оно там лежит. И когда мы говорим, что были по сетям вопросы по капусте, они были как бы и у нас эти сети и просили: дай капусты.

Кирилл Казаков:

Магазины Белкоопсоюза, в принципе, конкурируют с любыми торговыми сетями, которые присутствуют на рынке, правильно? Особенно в райцентрах. Олег Мацкевич:

Знаете, конкуренция должна быть справедливой, как Президент говорит. Когда мы говорим, что у Белкоопсоюза на полке (это данные за прошлый год) 92 % отечественной продукции, то я бы хотел ее видеть у сетей. Кирилл Казаков:

А сколько у вашей сети белорусской?