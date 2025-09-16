Ко Дню народного единства в Бресте открыли обновлённый сквер царских времён

Накануне Дня народного единства в центре Бреста открыли обновленный сквер, известный еще с царских времен. В его благоустройстве во время субботников неоднократно участвовали горожане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сквер – это часть Интендантского городка, входившего в состав крепости Брест-Литовск. Он был сформирован еще в конце XVIIII века. Здесь были сосредоточены вспомогательные военные службы. Главное здание после распада Советского Союза стало приходить в запустение, а в 2014 году после большой реконструкции его передали управлению Следственного комитета по Брестской области. Судьба же примыкающего к нему сквера так и осталась неопределенной. Благодаря усилиям местной власти и горожан отныне в Бресте есть сквер Защитников закона и Отечества. По случаю его открытия сегодня там высадили еще одну аллею.

Виктор Леган, начальник управления Следственного комитета по Брестской области:

Мы собираемся здесь по мере возможностей и сил разбить этот сквер на определенные зоны. Зоны безопасности, на которых проводить квесты, интерактивные игры и так далее с маленькими детьми. Для того, чтобы воспитывать их в духе уважения к истории, уважения к закону.