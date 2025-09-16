Ко Дню народного единства в Бресте открыли обновлённый сквер царских времён

Накануне Дня народного единства в центре Бреста открыли обновленный сквер, известный еще с царских времен. В его благоустройстве во время субботников неоднократно участвовали горожане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне Дня народного единства в центре Бреста открыли обновленный сквер, известный еще с царских времен. В его благоустройстве во время субботников неоднократно участвовали горожане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сквер – это часть Интендантского городка, входившего в состав крепости Брест-Литовск. Он был сформирован еще в конце XVIIII века. Здесь были сосредоточены вспомогательные военные службы. Главное здание после распада Советского Союза стало приходить в запустение, а в 2014 году после большой реконструкции его передали управлению Следственного комитета по Брестской области.
Судьба же примыкающего к нему сквера так и осталась неопределенной. Благодаря усилиям местной власти и горожан отныне в Бресте есть сквер Защитников закона и Отечества. По случаю его открытия сегодня там высадили еще одну аллею.
Виктор Леган, начальник управления Следственного комитета по Брестской области:
Мы собираемся здесь по мере возможностей и сил разбить этот сквер на определенные зоны. Зоны безопасности, на которых проводить квесты, интерактивные игры и так далее с маленькими детьми. Для того, чтобы воспитывать их в духе уважения к истории, уважения к закону.
Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:
За небольшой промежуток времени без больших затрат мы привели в порядок этот сквер. На этом мы не останавливаемся. И в рамках Года благоустройства эта работа будет продолжена. А в рамках заданной главой государства пятилеткой качества, я думаю, что все эти места по сохранению и озеленению города только приумножатся.
При благоустройстве заботливо сохранили старые деревья, огибая их тротуарными дорожками. Установили современное освещение, оборудовали места для отдыха, а также детские и спортивные площадки. Сквер окружен жилой застройкой и точно придется по душе многочисленным семьям с детьми.