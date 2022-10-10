Заместитель председателя ФПБ: «Мы провели в мониторинговых группах эти выходные»

Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу « По существу ».

Кирилл Казаков, СТВ:

Я, готовясь к этой программе, разговаривал со многими своими знакомыми, у которых есть магазинщики, кто ходит просто в какие-то торговые центры. И все говорили о том, что теперь делать. Кто-то говорил о том, что цены все равно будут расти, потому что логистика, кто-то говорил о том, что ну и слава богу, теперь мы будем знать, сколько это стоит. А кто-то столкнулся даже, например, с элементами такого экстремизма потребительского, когда люди приходили, фотографировали цены и говорили: а когда же оно станет ниже? Но я знаю, что, в принципе, были и сформированы определенные группы людей, которые проверяли, каким образом реализовано поручение Президента. Владимир Михайлович, Федерация профсоюзов каким образом провела эти выходные, если уже говорить простым языком? Действительно ли пошли, действительно ли записывали, смотрели? И второй вопрос. Хорошо, прошлись, посмотрели. И дальше что?

Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Вы знаете, то, что касается вопроса, на самом деле, он был крайне актуален для многих в эти выходные. Как для продавцов, так и, безусловно, обсуждалось на каждой кухне, наверное, это резонансное совещание. Почему? Потому что цены, безусловно, это тот вопрос, который затрагивает каждого.

Кирилл Казаков:

Такая мина, которая подложена под наше общество. Никто не хочет, чтобы они росли. Понятно.