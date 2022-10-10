Заместитель председателя ФПБ: «Мы провели в мониторинговых группах эти выходные»
Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Я, готовясь к этой программе, разговаривал со многими своими знакомыми, у которых есть магазинщики, кто ходит просто в какие-то торговые центры. И все говорили о том, что теперь делать. Кто-то говорил о том, что цены все равно будут расти, потому что логистика, кто-то говорил о том, что ну и слава богу, теперь мы будем знать, сколько это стоит. А кто-то столкнулся даже, например, с элементами такого экстремизма потребительского, когда люди приходили, фотографировали цены и говорили: а когда же оно станет ниже? Но я знаю, что, в принципе, были и сформированы определенные группы людей, которые проверяли, каким образом реализовано поручение Президента. Владимир Михайлович, Федерация профсоюзов каким образом провела эти выходные, если уже говорить простым языком? Действительно ли пошли, действительно ли записывали, смотрели? И второй вопрос. Хорошо, прошлись, посмотрели. И дальше что?
Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Вы знаете, то, что касается вопроса, на самом деле, он был крайне актуален для многих в эти выходные. Как для продавцов, так и, безусловно, обсуждалось на каждой кухне, наверное, это резонансное совещание. Почему? Потому что цены, безусловно, это тот вопрос, который затрагивает каждого.
Кирилл Казаков:
Такая мина, которая подложена под наше общество. Никто не хочет, чтобы они росли. Понятно.
Владимир Поздняков:
То, что касается профсоюзов, мы провели в мониторинговых группах эти выходные. Это неслучайно. Я напомню, что по поручению главы государства с 2017 года мы на постоянной основе осуществляем мониторинг цен. Логика очень простая, по сути. Мы не только отстаиваем интересы трудящихся в части повышения заработной платы, но и в целях покупательской способности, безусловно, мы на постоянной основе мониторим ценовое формирование.
Кирилл Казаков:
Извините, я вас перебью. Выведите, пожалуйста, цитату сегодняшнюю Президента. Я попытаюсь дополнить. Смотрите, Президент сказал так: главное – это не запрет на рост цен. Не запрет, выделил эту историю. Читайте Директиву. Главное – это выработка системы контроля за ценообразованием. Я прекрасно понимаю, что контроль за ценами со стороны Федерации профсоюзов, депутатского корпуса, в принципе, идет. Господи, у нас очень много есть неравнодушных людей, которые рассказывают контролирующим органам, каким образом увеличились на то или другое у нас цены. Но многие же восприняли это как? Смотрите, теперь цены не вырастут. Ваша цель такова была, либо вы действительно пытались понять, в чем логика роста цен?
Владимир Поздняков:
Знаете, мы не просто пытаемся. На системной основе. И сформированы экспертные центры Федерации профсоюзов. И достаточно продолжительный период времени мы вносили предложения и в национальный совет, и в правительство. И через систему национального партнерства являлись активным участником этого процесса. То, что касается этого тезиса, он абсолютно верен. То есть, наверное, настало то время, когда Президент сказал: все, хватит. Необходимо остановиться и совместно со всеми заинтересованными производителями торговли и, самое главное, обществом понять причины. На наш взгляд, на взгляд Федерации профсоюзов, логика простая и последовательная. Должны быть справедливые цены, которые учитывают интересы производителя, в первую очередь. Учитывая, что именно он несет все риски.
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