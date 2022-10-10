Виктор Хренин: «Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим»

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Мы фиксируем, что наши соседи (украинцы) озаботились сегодня тем, что со стороны Вооруженных Сил Республики Беларусь могут осуществляться агрессивные действия. Речь идет о продолжающихся вбросах информации о якобы готовящимся нападении с нашей стороны. У нас ответ на это был и остается один: не провоцируйте нас – мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете предпринимать неправильные шаги, значит, войны не будет. Наши планы – это планы обороны. На случай, если нападать будут на нас. Если хоть один метр белорусской земли будет подвергнут агрессии. Как было сказано главнокомандующим, ответ будет мгновенным и жестким. Поэтому мы еще раз предостерегаем от провокаций. Вы не хотите с нами войны – мы не хотим ее тоже. Для белорусов хочу сказать словами главнокомандующего: каждый сегодня на своем месте должен спокойно заниматься своим делом. Вооруженные Силы Республики Беларусь сделают все, чтобы обеспечить безопасность.

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