Новый памятный знак открыли в мемориальном комплексе «Тростенец»

Во время нацистской оккупации на территории Беларуси было уничтожено не менее трех миллионов мирных граждан и военнопленных, действовало свыше 260 концентрационных лагерей и мест принудительного содержания. Сожжено более 9,5 тысячи деревень. Все это установлено во время расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа.

Дарья Горленко, воспитанница военно-патриотического клуба «Форпост»: Нужно просто сказать огромное спасибо за то, что люди совершили на самом деле огромный и ценный подвиг ради того, чтобы сейчас мы могли наслаждаться жизнью.

Олег Лаврухин, прокурор Минска:

Что касается дальнейшей работы по уголовному делу, безусловно, она будет продолжаться. И, как сказал генеральный прокурор, до установления последнего имени и фамилии карателя, который бесчинствовал на белорусской земле. А установкой подобных знаков, я думаю, мы открыто заявляем всему мировому сообществу, да и самим себе, что Беларусь не только помнит, но и делает все для того, чтобы трагедия прошлого больше никогда не произошла на нашей земле.

Тростенец по количеству жертв являлся четвертым лагерем в Европе после Освенцима, Майданека и Треблинки. Под Минском уничтожали мирных жителей, советских военнопленных, евреев из Беларуси и депортированных из Австрии, Германии и Чехословакии.