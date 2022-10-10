Почему импортная зубная паста то дорожает, то дешевеет? Вот что ответил гендиректор крупной сети

Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Владимир Александрович, смотрите, на вас навешали всех собак. В принципе, вы в лице всех ритейлеров здесь, да.

Вадим Аванесов, генеральный директор сети магазинов «Соседи»:

Один из представителей. Кирилл Казаков:

Да. Вы приходите в магазин, что вы видите? Вы видите в магазине, что молоко стоит такую-то цену. Я захожу в соседний магазин, соседние сети, а оно стоит дороже. Где-то написано «Красная цена», где-то это скидка. Кто-то мотивирует это тем, что у нас, например, дисконтный магазин. Так а кто виноват? Вы? Оказалось, что вы виноваты. По итогу народных, «кухонных» разговоров, как я говорю, в этом всем виноваты магазины. Вадим Аванесов:

На самом деле, мы уже давно привыкли к тому, что всегда виновата торговля, как правило. На самом деле, торговля – это конечное звено. Если уходить от эмоций, перейти к фактам, почему происходит рост цен, то, на самом деле, Роман Александрович Головченко очень подробно и, на самом деле, правильно объяснил частичный рост цен. Потому что, если вернуться немного назад, например, в прошлый год, конец прошлого года, что произошло? Значит, когда вводились санкции и контрсанкции, было понятно, что часть продукции попала под запрет. Мы сейчас говорим про европейские страны.

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:

Один вопрос можно? Скажите, какой продукции в борщевой набор в республике не хватает? Вадим Аванесов:

Мы дойдем. У нас с борщевым набором все в порядке. Мы сейчас до этого дойдем. Значит, если говорить про объем продукции, которую мы возили из Европы и стран Азии, на самом деле, это составляло порядка 23-24 %. Все-таки основной акцент – это товар белорусского производства, который составляет в продуктовой корзине под 80 %. Кирилл Казаков:

Владимир Александрович, вопрос от народа. Я сам хожу в магазин. Я не буду брать капусту, картошку, молоко, потому что оно, в принципе, везде. Я возьму импортные вещи, без которых, в принципе, некоторые люди не просыпаются. Кофе. Ну, просто так получилось, что кофе у нас в Беларуси не растет и мы не обжариваем, к сожалению. Объясните мне, почему упаковка кофе, например, в одном магазине стоит 13 рублей, в следующем магазине 15 рублей, в третьем магазине 20 рублей. Одна и та же. А второй вопрос, пример я приведу. Опять же, импортная зубная паста, которая в марте подорожала ровно в два раза, а потом подешевела на 30 %. Вадим Аванесов:

Я начну со второго, потом мы вернемся к кофе. По поводу зубной пасты. Надо смотреть, чье производство. То есть если мы говорим о том…

Кирилл Казаков:

Я говорю об импорте. Вадим Аванесов:

Хорошо. Импорт, если мы говорим про него, то был скачок цен, связанный, в первую очередь, с логистикой. Второе – когда российский товар заменил собой импортный товар, что произошло? Стоимость 100 российских рублей в конце прошлого года составляла 3,2 белорусского рубля. На сегодня, начиная с февраля по сегодня, коридор 100 российских рублей – 4... Кирилл Казаков:

Президент вам говорит: зачем вы закладываете курсовую разницу, если у нас доллар находится на одной планке уже на протяжении одного года? Вадим Аванесов:

Вы дослушайте, а потом будет понятна суть. Когда российский рубль относительно белорусского укрепился порядка от 30 % до 50 %, основной акцент поставщики сделали на российский товар. Потому что на импортный товар ввелось эмбарго, и ограниченное количество импорта стало поступать после нового года. Мы это все прекрасно понимаем.