«Внедрение пока новых для нас, но работающих в других государствах институтов». Что обсуждали на совещании во Дворце Независимости?

Новости Беларуси. Вопросы, которые касаются самых разных сфер экономических и общественных отношений 11 июня обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенту предложили проекты сразу двух важнейших законодательных актов. И в присутствии журналистов, и за закрытыми дверями около трех часов участники совещания прорабатывали каждое предложение, обсуждали последствия, которые непременно повлекут за собой любое изменение. Александр Лукашенко настаивал на том, что никак нельзя допустить забюрократизированности, в целом поддержал новеллы, а также поручил создать дополнительный фильтр на пути к принятию законодательных актов. Алена Сырова знает подробности. Премьер-министр и его заместитель, председатели обеих палат парламента, министры экономики и юстиций, главы Комитета госконтроля и Нацбанка утром 11 июня собрались во Дворце Независимости. Глядя на состав участников совещания, еще до его начала стало понятно – говорить будут о том, что действительно касается каждого.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я пригласил вас, потому что внесенные на мое рассмотрение вопросы охватывают широкий спектр экономических и общественных отношений. Нам предстоит обсудить целый пласт фундаментальных аспектов правового регулирования, которые затронут каждого без исключения.

Масштаб пласта можно оценить и по объему папок на столе перед чиновниками. В них предложения, над которыми работали не один год по возможным изменениям, прежде всего, в Гражданский кодекс, по сути, экономическую конституцию страны. Ее принимали еще в прошлом веке, с тех пор комплексно не пересматривали. За это время в экономике появились новые отрасли и сферы бизнеса, новые способы организации взаимодействия, Беларусь стала частью Евразийского экономического союза – все это должно отражаться в гражданском законодательстве, но пока в некоторых моментах есть серьезные правовые пробелы, которые усложняют жизнь белорусам. Президент настаивает: их прежде всего и надо устранять.

Из предложений – дать возможность отдельным видам юрлиц действовать на основании типового устава (разумеется, утвержденного правительством), а не разрабатывать свой. Разрешить иностранным организациям вести коммерческую деятельность только с созданием филиалов, представительств будет недостаточно. Это лишь часть новаций, в результате их будет куда больше, но общая суть у них одна.

Иной аспект, но аналогичное требование – упростить и для понимания, и для исполнения административные процедуры. Президент настаивает: эта сфера важнейшая для развития предпринимательства и инвестиционной привлекательности страны. Здесь та самая точка соприкосновения государства и общества, в которой трудно переоценить значимость доверия друг другу.

Александр Лукашенко:

Движение в сторону полной информационной доступности административных процедур и их оказание в электронном виде должно происходить быстрее. Даже наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу продвинулись в этом значительно дальше.

Изменения, призванные усовершенствовать административные процедуры, отразили в проекте указа. Предлагают выстроить многоуровневую систему регулирования. Но не утонем ли мы в результате в сверхформализме? Неповоротливая бюрократическая машина загубила не одну хорошую инициативу.

Звучит, конечно, хорошо и прогрессивно. О необходимости цифровизации процессов сказано немало. Но главу государства совершенно справедливо интересует, будет ли понятен процесс взаимодействия, в том числе и электронного, всем, а не только отдельной части общества?

Прямо во время совещания еще одним фильтром на пути проектов указа и кодекса стало больше. По поручению главы государства в Совете Республики создадут экспертную группу.