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«Нужно меньше бюрократических вещей, больше неформального общения». Игорь Луцкий посетил Совет ректоров вузов в Гродно

11 июня 2021 18:22
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Новости Беларуси. В Гродненском университете имени Янки Купалы прошел Совет ректоров вузов Беларуси. Впервые на него пригласили студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нужно меньше бюрократических вещей, больше неформального общения». Игорь Луцкий посетил Совет ректоров вузов в Гродно-1

В молодежную столицу 2021 года приехали более полусотни руководителей высшей школы и самые активные представители молодежи. На встрече обсуждали подходы к идеологическому воспитанию подрастающего поколения. Как взаимодействовать со студентами и выпускать из вузов не только профессиональных специалистов, но и достойных граждан? Вызовы современного мира показали, что вопрос назрел, а старые подходы к новому поколению уже неприменимы. Совет прошел в форме дискуссии и жарких обсуждений.

«Нужно меньше бюрократических вещей, больше неформального общения». Игорь Луцкий посетил Совет ректоров вузов в Гродно-4

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Я думаю, что те методы и формы, которые сейчас у нас используются, их нужно немножко совершенствовать. Нужно меньше бюрократических вещей, больше неформального общения. Мы ведь сами были молодыми, были студентами и с удовольствием и в стройотряды ездили, с удовольствием принимали участие во всевозможных капустниках, мероприятиях. Ведь студенчество – это такая подвижная среда, и поэтому нужно давать возможность им развиваться.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Игорь Луцкий

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