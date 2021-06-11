«Нужно меньше бюрократических вещей, больше неформального общения». Игорь Луцкий посетил Совет ректоров вузов в Гродно

В молодежную столицу 2021 года приехали более полусотни руководителей высшей школы и самые активные представители молодежи. На встрече обсуждали подходы к идеологическому воспитанию подрастающего поколения. Как взаимодействовать со студентами и выпускать из вузов не только профессиональных специалистов, но и достойных граждан? Вызовы современного мира показали, что вопрос назрел, а старые подходы к новому поколению уже неприменимы. Совет прошел в форме дискуссии и жарких обсуждений.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Я думаю, что те методы и формы, которые сейчас у нас используются, их нужно немножко совершенствовать. Нужно меньше бюрократических вещей, больше неформального общения. Мы ведь сами были молодыми, были студентами и с удовольствием и в стройотряды ездили, с удовольствием принимали участие во всевозможных капустниках, мероприятиях. Ведь студенчество – это такая подвижная среда, и поэтому нужно давать возможность им развиваться.