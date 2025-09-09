В Мексике поезд протаранил двухэтажный автобус – по меньшей мере 10 погибли

По меньшей мере 10 погибших, более 60 раненых. На снимках с места происшествия видно, что передняя часть верхней палубы автобуса разбита вдребезги, а его металлический каркас сильно помят, спасатели оцепили район.

Сиприано Суарес, пожарный:

Это прискорбно не только для тех, кто сейчас проходит через эту ситуацию в больницах, но и для тех, кто, к сожалению, скончался, и, конечно, для их семей, понесших тяжелую утрату. Это то, чего мы бы не хотели видеть. Мы привыкли к этой работе, к разного рода инцидентам, но чтобы такого масштаба. Это действительно беспрецедентное событие.

На данный момент известно, что грузовой поезд врезался в двухэтажный пассажирский автобус, который, по словам машиниста, пытался проехать перед движущимся составом.