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В Мексике поезд протаранил двухэтажный автобус – по меньшей мере 10 погибли

09 сентября 2025 07:24
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В Мексике произошла одна из самых серьезных железнодорожных аварий последних лет с многочисленными жертвами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике поезд протаранил двухэтажный автобус – по меньшей мере 10 погибли-2

По меньшей мере 10 погибших, более 60 раненых. На снимках с места происшествия видно, что передняя часть верхней палубы автобуса разбита вдребезги, а его металлический каркас сильно помят, спасатели оцепили район.

В Мексике поезд протаранил двухэтажный автобус – по меньшей мере 10 погибли-4

Сиприано Суарес, пожарный:
Это прискорбно не только для тех, кто сейчас проходит через эту ситуацию в больницах, но и для тех, кто, к сожалению, скончался, и, конечно, для их семей, понесших тяжелую утрату. Это то, чего мы бы не хотели видеть. Мы привыкли к этой работе, к разного рода инцидентам, но чтобы такого масштаба. Это действительно беспрецедентное событие.

На данный момент известно, что грузовой поезд врезался в двухэтажный пассажирский автобус, который, по словам машиниста, пытался проехать перед движущимся составом. 

# Авария поездов # Авария автобуса # Авария в Мексике

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