Александр Лукашенко: «Ах, айфончики в руках и прочее. Это все хорошо, если это на пользу»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь не должно быть работы в дань моде. Ах, цифровизация, ах, компьютеризация, ах, айфончики в руках и прочее. Это все хорошо, если это на пользу и если это понимают наши люди, а не отдельные 15-20 % населения, и если люди это воспринимают. Давайте конкретно: предложение и последствия. Особенно с учетом событий прошлого года. Хотите пример – я вам приведу. Мы создавали IT-парк: ах, надо, ах, хорошо. Да, он сыграл свою роль, мы очень благодарны всем тем, кто работал и работает в IT-парке. Мы смогли, оттолкнувшись от них, сегодня иметь айтишников по всей стране. Они уже и на производстве, – недавно вы видели в карьере – они уже и в Министерстве обороны, они уже и в Академии наук, и так далее. Но мы многие процессы там упустили. И что мы получили? Самые продвинутые вроде бы, самые богатенькие и обеспеченные. Где они оказались? Второй пример – индивидуальные предприниматели. Правительство бегало тут бывшее, все кричали: «Ай-яй-яй! Ой-ой-ой!» И что мы получили? Поэтому это нам уроки. Мы не должны останавливаться, мы двигаться должны вперед с учетом тех недостатков, которые были в прошлом. То есть идти от жизни и на шаг, чуть-чуть, на шаг впереди.