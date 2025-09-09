Прямой эфир

Лукашенко: крепкие белорусско-таджикские отношения основаны на стремлении к миру и процветанию

09 сентября 2025 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с национальным праздником – Днем Государственной независимости. Белорусский лидер отметил, что Минск дорожит крепкими белорусско-таджикскими отношениями, основанными на общем историческом прошлом, взаимном уважении, стремлении к миру и процветанию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: крепкие белорусско-таджикские отношения основаны на стремлении к миру и процветанию-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Под Вашим руководством страна демонстрирует впечатляющие результаты в социально-экономическом развитии, обеспечении региональной стабильности, продвижении глобальных инициатив. Высоко ценю нашу многолетнюю дружбу и доверительный диалог. Убежден, что совместная плодотворная работа будет способствовать наращиванию темпов межгосударственного сотрудничества по всему спектру двусторонних контактов.

Александр Лукашенко пожелал Эмомали Рахмону доброго здоровья и дальнейших свершений, а народу Таджикистана – счастья и благополучия. 

# Александр Лукашенко # Беларусь-Таджикистан # Таджикистан

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко в поздравлении Ким Чен Ыну подтвердил готовность посетить КНДР
09 сентября 2025 07:10

Лукашенко в поздравлении Ким Чен Ыну подтвердил готовность посетить КНДР

В Минской области проходит конкурс на лучшую соломенную скульптуру
09 сентября 2025 07:03

В Минской области проходит конкурс на лучшую соломенную скульптуру

Первые биржевые торги свежими яблоками прошли на БУТБ
09 сентября 2025 07:01

Первые биржевые торги свежими яблоками прошли на БУТБ