Лукашенко: крепкие белорусско-таджикские отношения основаны на стремлении к миру и процветанию

Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с национальным праздником – Днем Государственной независимости. Белорусский лидер отметил, что Минск дорожит крепкими белорусско-таджикскими отношениями, основанными на общем историческом прошлом, взаимном уважении, стремлении к миру и процветанию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Под Вашим руководством страна демонстрирует впечатляющие результаты в социально-экономическом развитии, обеспечении региональной стабильности, продвижении глобальных инициатив. Высоко ценю нашу многолетнюю дружбу и доверительный диалог. Убежден, что совместная плодотворная работа будет способствовать наращиванию темпов межгосударственного сотрудничества по всему спектру двусторонних контактов.

Александр Лукашенко пожелал Эмомали Рахмону доброго здоровья и дальнейших свершений, а народу Таджикистана – счастья и благополучия.