Александр Лукашенко: подготовлен значительный объём поправок, затрагивающих многие сферы, вплоть до трудовой и банковской

Новости Беларуси. Корректировки Гражданского кодекса, цифровизация административных процедур и борьба с бюрократией. Эти вопросы обсудили 11 июня на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Корректировки Гражданского кодекса, цифровизация административных процедур и борьба с бюрократией. Эти вопросы обсудили 11 июня на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тема встречи во Дворце Независимости – правовое регулирование хозяйственной деятельности. Как отметил Александр Лукашенко, эта сфера затрагивает каждого без исключения и охватывает широкий спектр экономических и общественных отношений. Самый объемный вопрос повестки – изменения в Гражданский кодекс. Документ не пересматривался со дня принятия и объективно нуждается в корректировке. Над поправками специалисты работали не один год.
В первую очередь глава государства поинтересовался, насколько предлагаемые новации актуальны и перспективны для страны и каждого белоруса.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По сути это, как мы всегда говорили, экономическая конституция нашей страны, правовая основа всех хозяйственных отношений. Это основа нашей экономики.
Как мне докладывают, подготовлен значительный объем поправок, затрагивающих многие сферы, вплоть до трудовой и банковской сфер. Наибольший блок изменений коснется хозяйственной деятельности и обычных простых граждан. Это внедрение пока новых для нас, но работающих в других государствах институтов, а также совершенствование Кодекса с учетом реальной жизни.
Поэтому хотел бы еще раз убедиться в том, что задаваемые направления развития гражданского законодательства соответствуют нашей государственной политике. Насколько предложенные подходы отвечают текущим и, главное, перспективным потребностям страны, общества, бизнеса и граждан? Как учтен опыт такого регулирования в иных государствах, особенно с которыми у нас обширная договорно-правовая база? Какие новации появятся в нашей стране, если мы закрепим их в Кодексе? Насколько мы, особенно субъекты хозяйствования и люди, готовы к ним? Востребованы ли эти перемены, или мы, образно говоря, натягиваем их искусственно, что делать ни в коем случае нельзя?
Затронули сегодня также совершенствование института административных процедур. Речь идет о введении многоуровневой системы регулирования. Ее цель – полная информационная доступность и быстрое проведение всех процедур в электронном виде. Президент подчеркнул, что слаженное взаимодействие государства и общества, безусловно, важно. Однако, принимая любые законодательные изменения, нужно учесть их реальную эффективность. Ни в коем случае нельзя допустить коррупционных и бюрократических предпосылок.