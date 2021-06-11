Александр Лукашенко: подготовлен значительный объём поправок, затрагивающих многие сферы, вплоть до трудовой и банковской

Новости Беларуси. Корректировки Гражданского кодекса, цифровизация административных процедур и борьба с бюрократией. Эти вопросы обсудили 11 июня на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема встречи во Дворце Независимости – правовое регулирование хозяйственной деятельности. Как отметил Александр Лукашенко, эта сфера затрагивает каждого без исключения и охватывает широкий спектр экономических и общественных отношений. Самый объемный вопрос повестки – изменения в Гражданский кодекс. Документ не пересматривался со дня принятия и объективно нуждается в корректировке. Над поправками специалисты работали не один год.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По сути это, как мы всегда говорили, экономическая конституция нашей страны, правовая основа всех хозяйственных отношений. Это основа нашей экономики.

Как мне докладывают, подготовлен значительный объем поправок, затрагивающих многие сферы, вплоть до трудовой и банковской сфер. Наибольший блок изменений коснется хозяйственной деятельности и обычных простых граждан. Это внедрение пока новых для нас, но работающих в других государствах институтов, а также совершенствование Кодекса с учетом реальной жизни.

Поэтому хотел бы еще раз убедиться в том, что задаваемые направления развития гражданского законодательства соответствуют нашей государственной политике. Насколько предложенные подходы отвечают текущим и, главное, перспективным потребностям страны, общества, бизнеса и граждан? Как учтен опыт такого регулирования в иных государствах, особенно с которыми у нас обширная договорно-правовая база? Какие новации появятся в нашей стране, если мы закрепим их в Кодексе? Насколько мы, особенно субъекты хозяйствования и люди, готовы к ним? Востребованы ли эти перемены, или мы, образно говоря, натягиваем их искусственно, что делать ни в коем случае нельзя?