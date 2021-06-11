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Олег Слижевский: изменения направлены на большее понимание и однозначное восприятие норм Гражданского кодекса

11 июня 2021 20:04
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Новости Беларуси. Вопросы, которые касаются самых разных сфер экономических и общественных отношений 11 июня обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенту предложили проекты сразу двух важнейших законодательных актов. И в присутствии журналистов, и за закрытыми дверями около трех часов участники совещания прорабатывали каждое предложение, обсуждали последствия, которые непременно повлекут за собой любое изменение.

«Изображение гражданина, его фотография не может распространяться». Министр юстиции о новой статье Гражданского кодекса

Олег Слижевский: изменения направлены на большее понимание и однозначное восприятие норм Гражданского кодекса-1

Из предложений – дать возможность отдельным видам юрлиц действовать на основании типового устава (разумеется, утвержденного правительством), а не разрабатывать свой. Это лишь часть новаций, в результате их будет куда больше, но общая суть у них одна.

Олег Слижевский: изменения направлены на большее понимание и однозначное восприятие норм Гражданского кодекса-4

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
Общий дух новаций – осовременить действующее законодательство под те экономические, общественные отношения, которые сложились в обществе с момента действия нынешнего Гражданского кодекса. Конечно же, многие изменения, которые этот Кодекс содержит, направлены на упрощение порядка организации, ведения бизнеса, на большее понимание и однозначное восприятие норм Гражданского кодекса, исключение их двойного толкования с целью устранения возможных проблем при применении.

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# Закон # общество # Олег Слижевский # Александр Лукашенко # Фотофакт

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