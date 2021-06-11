Олег Слижевский: изменения направлены на большее понимание и однозначное восприятие норм Гражданского кодекса
Новости Беларуси. Вопросы, которые касаются самых разных сфер экономических и общественных отношений 11 июня обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенту предложили проекты сразу двух важнейших законодательных актов. И в присутствии журналистов, и за закрытыми дверями около трех часов участники совещания прорабатывали каждое предложение, обсуждали последствия, которые непременно повлекут за собой любое изменение.
«Изображение гражданина, его фотография не может распространяться». Министр юстиции о новой статье Гражданского кодекса
Из предложений – дать возможность отдельным видам юрлиц действовать на основании типового устава (разумеется, утвержденного правительством), а не разрабатывать свой. Это лишь часть новаций, в результате их будет куда больше, но общая суть у них одна.
Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
Общий дух новаций – осовременить действующее законодательство под те экономические, общественные отношения, которые сложились в обществе с момента действия нынешнего Гражданского кодекса. Конечно же, многие изменения, которые этот Кодекс содержит, направлены на упрощение порядка организации, ведения бизнеса, на большее понимание и однозначное восприятие норм Гражданского кодекса, исключение их двойного толкования с целью устранения возможных проблем при применении.
Читайте также:
«Согласен с твоей новой страницей в жизни». Александр Лукашенко принял рапорт Виктора Шеймана с просьбой об отставке
Александр Лукашенко: «Ах, айфончики в руках и прочее. Это все хорошо, если это на пользу»
Поддержка стартапов и льготы для крупных проектов. Александр Лукашенко подписал указ о развитии «Великого камня»