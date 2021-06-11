Как выпускать не только специалистов, но и достойных граждан? Что ещё обсудили на Совете ректоров вузов с участием министра образования

Новости Беларуси. В Гродненском университете имени Янки Купалы прошел Совет ректоров вузов Беларуси. Впервые на него пригласили студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В молодежную столицу 2021 года приехали более полусотни руководителей высшей школы и самые активные представители молодежи. На встрече обсуждали подходы к идеологическому воспитанию подрастающего поколения. Как взаимодействовать со студентами и выпускать из вузов не только профессиональных специалистов, но и достойных граждан? Вызовы современного мира показали, что вопрос назрел, а старые подходы к новому поколению уже не применимы. Совет прошел в форме дискуссии и жарких обсуждений.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Сегодняшнее расширенное заседание Совета ректоров с участием республиканского студенческого совета – это часть той работы общественного обсуждения тех концептуальных подходов к развитию системы образования, которые мы планируем вынести на республиканский педагогический совет в августе этого года.

Ректоры всех вузов страны собираются на Совет раз в квартал уже на протяжении 20 лет. Обычно встреча проходила в Минске, но теперь стали проводить и выездные форумы. Совет ректоров является высшим консультативным органом в системе высшего образования, на нем готовятся рекомендации для вузов.