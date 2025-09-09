Страны БРИКС договорились поддерживать взаимодействие по Украине и Газе на внеочередном онлайн-саммите

Внеочередной саммит БРИКС имел большое политическое значение, закрепив новую конфигурацию в мире. Его последствия могут коснуться и экономической сферы, включая санкции. Об этом говорят эксперты. Переговоры прошли накануне в формате онлайн-встречи по инициативе бразильского президента. Общение было закрытым для прессы, а по итогам двухчасовой дискуссии не было совместного заявления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако СМИ узнали, что страны БРИКС договорились поддерживать взаимодействие по украинскому кризису и ситуации вокруг сектора Газа. Партнеры также условились коллективно отстаивать многополярность, свободную и открытую систему международной торговли и общие интересы Глобального Юга. Так, одной из основных тем стала тарифная политика США. Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен повышать ставки против государств, якобы поддерживающих «антиамериканскую политику БРИКС». Напомним, что тарифы США против Бразилии уже достигли критических 50 %. Весьма высокие пошлины действуют также в отношении Индии и Канады.