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Сборная Италии обыграла команду Израиля в квалификации ЧМ по футболу

09 сентября 2025 07:34
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Сборная Италии обыграла команду Израиля в квалификации ЧМ по футболу-0

Сборная Италии обыграла сборную Израиля со счетом 5:4 в ходе напряженного матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в Дебрецене. Об этом пишет РИА Новости.

Итальянцы сумели отыграться после двух собственных голов и забили пять мячей – Кин забил дважды, а Политано, Распадори и Тонали также попали в сетку. Перец дважды забил за Израиль.

Италия имеет 9 очков и занимает второе место в группе I, опережая Израиль по очкам. Норвегия с 12 очками лидирует. Ближайшие матчи состоятся 11 октября: Италия сыграет с Эстонией, а Израиль – с Норвегией.

Фото: pixabay

# Футбол

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