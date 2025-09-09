Второе поражение подряд. СКА уступил «Торпедо» во втором матче сезона

В очередном матче КХЛ в Нижнем Новгороде «Торпедо» в упорной борьбе обыграло СКА со счетом 3:2. Об этом пишет ТАСС.

В составе хозяев шайбы забросили Егор Соколов, Владислав Фирстов и Егор Виноградов, у гостей – Николай Голдобин и Сергей Плотников. Канадец Джозеф Бландизи был удален с игры за неспортивное поведение.

Это вторая победа «Торпедо» в сезоне, а СКА потерпел второе поражение подряд. Ближайшие игры: СКА – «Трактор» (11 сентября), «Торпедо» – «Лада» (12 сентября).

В других встречах дня: «Салават Юлаев» одержал победу над «Металлургом» 3:2 (ОТ), «Лада» победила «Автомобилист» 4:3, а «Адмирал» одержал победу над «Шанхайскими Драконами» 4:3 (по буллитам).

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