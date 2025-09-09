Лукашенко в поздравлении Ким Чен Ыну подтвердил готовность посетить КНДР

Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына с национальным праздником – Днем образования Корейской Народно-Демократической Республики. Белорусский лидер отметил, что история развития отношений между Минском и Пхеньяном – это пример миролюбивого взаимодействия, основанного на принципах дружбы, стремлении к равноправному диалогу, схожести моральных и культурных ценностей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу в Пекине. Подтверждаю готовность в ближайшее удобное для сторон время посетить Вашу страну для выведения межгосударственных связей на качественно новый уровень. Рассчитываю, что дальнейшее белорусско-корейское сотрудничество и наша совместная работа в международных организациях принесут пользу обоим народам, будут способствовать росту доверия и взаимопонимания.

Александр Лукашенко пожелал Ким Чен Ыну доброго здоровья и новых достижений, а гражданам Корейской Народно-Демократической Республики – мира и процветания.