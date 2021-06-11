Александр Лукашенко: движение в сторону оказания административных процедур в электронном виде должно происходить быстрее

Новости Беларуси. Корректировки Гражданского кодекса, цифровизация административных процедур и борьба с бюрократией. Эти вопросы обсудили 11 июня на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: подготовлен значительный объём поправок, затрагивающих многие сферы, вплоть до трудовой и банковской
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Административные процедуры – это точка соприкосновения государства и общества. Эффективность такого взаимодействия во многом влияет на настроение людей и доверие к государству и власти в целом. Поэтому движение в сторону полной информационной доступности административных процедур и их оказание в электронном виде должно происходить быстрее.
Это очень важно, и я прошу доложить, во-первых, будет ли эффективной такая многоуровневая система. Не приведет ли она к сверхформализму и, что очень страшно, к бюрократии или крючкотворству на ведомственном и местном уровне. Вот этого мы допустить никак не должны. Мы должны идти к дебюрократизации всех систем, которые действуют в стране. Это главное.
Министр экономики: по сути, реестр – это такая цифровая площадка «Одно окно» для предприятий
Речь идет о введении многоуровневой системы регулирования. Ее цель – полная информационная доступность. Планируется максимально сократить существующий перечень административных процедур и перевести все на единую электронную площадку. Организовать проведение финальной экспертизы законодательных актов поручено председателю Совета Республики Наталье Кочановой.