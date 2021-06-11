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Александр Лукашенко: движение в сторону оказания административных процедур в электронном виде должно происходить быстрее

11 июня 2021 13:56
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Новости Беларуси. Корректировки Гражданского кодекса, цифровизация административных процедур и борьба с бюрократией. Эти вопросы обсудили 11 июня на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Александр Лукашенко: движение в сторону оказания административных процедур в электронном виде должно происходить быстрее-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Административные процедуры – это точка соприкосновения государства и общества. Эффективность такого взаимодействия во многом влияет на настроение людей и доверие к государству и власти в целом. Поэтому движение в сторону полной информационной доступности административных процедур и их оказание в электронном виде должно происходить быстрее.

Это очень важно, и я прошу доложить, во-первых, будет ли эффективной такая многоуровневая система. Не приведет ли она к сверхформализму и, что очень страшно, к бюрократии или крючкотворству на ведомственном и местном уровне. Вот этого мы допустить никак не должны. Мы должны идти к дебюрократизации всех систем, которые действуют в стране. Это главное.

Александр Лукашенко: движение в сторону оказания административных процедур в электронном виде должно происходить быстрее-4

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Речь идет о введении многоуровневой системы регулирования. Ее цель – полная информационная доступность. Планируется максимально сократить существующий перечень административных процедур и перевести все на единую электронную площадку. Организовать проведение финальной экспертизы законодательных актов поручено председателю Совета Республики Наталье Кочановой.

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Фотофакт

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