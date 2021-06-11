«Изображение гражданина, его фотография не может распространяться». Министр юстиции о новой статье Гражданского кодекса

Новости Беларуси. Вопросы, которые касаются самых разных сфер экономических и общественных отношений 11 июня обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенту предложили проекты сразу двух важнейших законодательных актов. И в присутствии журналистов, и за закрытыми дверями около трех часов участники совещания прорабатывали каждое предложение, обсуждали последствия, которые непременно повлекут за собой любое изменение.