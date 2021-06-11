«Изображение гражданина, его фотография не может распространяться». Министр юстиции о новой статье Гражданского кодекса
Новости Беларуси. Вопросы, которые касаются самых разных сфер экономических и общественных отношений 11 июня обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенту предложили проекты сразу двух важнейших законодательных актов. И в присутствии журналистов, и за закрытыми дверями около трех часов участники совещания прорабатывали каждое предложение, обсуждали последствия, которые непременно повлекут за собой любое изменение.
Из предложений – дать возможность отдельным видам юрлиц действовать на основании типового устава (разумеется, утвержденного правительством), а не разрабатывать свой. Разрешить иностранным организациям вести коммерческую деятельность только с созданием филиалов, представительств будет недостаточно.
Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
Пожалуй, следует также отметить, что вводится статья, которая предусматривает дополнительную охрану изображения гражданина. Эта статья предусматривает, что изображение гражданина, его фотография не может распространяться, передаваться без согласия самого гражданина. За исключением тех случаев, если это не общая какая-то фотография, в общедоступном общественном месте.
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