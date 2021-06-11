Александр Червяков: «Перечень административных процедур остаётся на уровне правительства»

Новости Беларуси. Вопросы, которые касаются самых разных сфер экономических и общественных отношений 11 июня обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенту предложили проекты сразу двух важнейших законодательных актов. И в присутствии журналистов, и за закрытыми дверями около трех часов участники совещания прорабатывали каждое предложение, обсуждали последствия, которые непременно повлекут за собой любое изменение.

Чуть позже министр экономики рассказал журналистам о сути той самой многоуровневой системы регулирования административных процедур. Выстроить ее планируют к 1 января 2024 года. Отчасти этот процесс можно считать продолжением работы в рамках декрета № 7 «О развитии предпринимательства». Внедрение новшеств, по задумке, исключит необходимость контакта между чиновниками и бизнесменами, а значит и коррупционные риски.