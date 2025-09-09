Ярко и креативно! В Минской области проходит конкурс на лучшую соломенную скульптуру, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участвуют организации АПК и перерабатывающей промышленности. Из рулонов или тюков высотой не менее двух с половиной метров нужно сделать тематическую композицию. И разместить ее вблизи дорог. Работы оценят профессиональное жюри и жители региона. Учитывается оригинальность и масштабность композиции.

Екатерина Мархель, специалист по идеологической работе ОАО «Родина Якуба Колоса» Столбцовского района:

Основной ценностью является мирное небо над нашей страной. Аисты олицетворяют трудолюбие, миролюбие и возрождение, толерантность, национальный характер белорусов. Трудолюбие и хозяйственность вложены в логотип 2025 года. В центре композиции изображен монумент Победы как вечный символ мужества и стойкости, эталон патриотизма и любви к Родине. Высота нашей композиции 5 метров и ширина 18 метров.

Конкурс на лучшую соломенную скульптуру в преддверии областных «Дожинок» уже традиция. Лучшие работы отметят на фестивале тружеников села в Заславле.