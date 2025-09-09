16-й по счету в 2025 году тайфун «Тапа» достиг побережья китайской провинции Гуандун, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чжан Вэньхуэй, руководитель подразделения комплексной группы правоохранительных органов Маоминской морской пехоты:

Наша дежурная платформа немедленно активировала механизм реагирования на чрезвычайные ситуации, постоянно обновляя информацию о тайфуне для всех рыболовецких судов в пределах нашей юрисдикции. По состоянию на 9 часов утра все 2 044 рыболовецких судна и более 8 тысяч человек вернулись в порты в поисках убежища.

Власти проводят эвакуацию населения из зон возможного риска.