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Тайфун «Тапа» достиг побережья китайской провинции Гуандун

09 сентября 2025 07:21
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16-й по счету в 2025 году тайфун «Тапа» достиг побережья китайской провинции Гуандун, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тайфун «Тапа» достиг побережья китайской провинции Гуандун-2

В центральных и южных районах прогнозируются проливные дожди. Количество осадков может достичь 250-280 миллиметров. В регионе закрыты школы, приостановлено движение поездов, прекращено паромное сообщение. 

Тайфун «Тапа» достиг побережья китайской провинции Гуандун-4

Чжан Вэньхуэй, руководитель подразделения комплексной группы правоохранительных органов Маоминской морской пехоты:
Наша дежурная платформа немедленно активировала механизм реагирования на чрезвычайные ситуации, постоянно обновляя информацию о тайфуне для всех рыболовецких судов в пределах нашей юрисдикции. По состоянию на 9 часов утра все 2 044 рыболовецких судна и более 8 тысяч человек вернулись в порты в поисках убежища.

Власти проводят эвакуацию населения из зон возможного риска.

# Китай

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