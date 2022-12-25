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Визит Путина в Минск впервые за долгое время. Чем закончилось главное политическое событие недели?

25 декабря 2022 18:48
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К этой встрече готовились. Эту встречу ждали. Это встречу обсуждали всем миром. И следили не только политики и информационные агентства. Но даже с высоты.  

Визит Путина в Минск впервые за долгое время. Чем закончилось главное политическое событие недели?-1

С высоты полета разведывательного самолета НАТО, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Он то и дело подглядывал за воздушным пространством Беларуси. В пресс-центре – неоновый мерч Первого. Если бы его не было, стоило бы повесить. Будет очень интересно. Как встретят, к чему придут. И даже как зайдут в переговоры. Разошлись президенты по кабинетам, но не по позиции президентов. Это понятно в широком формате. За большим столом держатся вместе. Даже на союзном саммите.  

Лукашенко: укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире. Подробнее.  

Визит Путина в Минск впервые за долгое время. Чем закончилось главное политическое событие недели?-4

Посылы понятны. Желание народов, требование времени, политическая воля руководства двух стран есть. Но есть еще и барьеры. Разность путей. Об этом Путин скажет на пресс-конференции.  

«Это новостное, чушь». Путин заявил, что Россия не собирается поглощать Беларусь.  

Визит Путина в Минск впервые за долгое время. Чем закончилось главное политическое событие недели?-7

Речи глав государств, дела интеграции, и причинно-следственные связи из-за событий вокруг никто не анализировал. Все любят сенсационные заголовки: Путин к 100-летию СССР присоединит Беларусь, Путин ввяжет белорусскую армию в противостояние с Украиной. Присутствие Шойгу только подогревало конспирологов.  

Визит Путина в Минск впервые за долгое время. Чем закончилось главное политическое событие недели?-10

Андрей Чернобай, аналитик БИСИ:  
С 2000 года у нас функционирует региональная группировка войск сил Российской Федерации и Республики Беларусь. В связи с изменением военно-политической обстановки в регионе мы увидели, что в октябре текущего года она впервые была развернута в полном составе. И сегодня работает в том числе на полигонах Республики Беларусь. У нас создана единая региональная система противовоздушной обороны.    

Визит Путина в Минск впервые за долгое время. Чем закончилось главное политическое событие недели?-13

А еще в белорусском Дворце Независимости лица российского Минфина и энергетики (в повестке цены на энергоносители), руководители госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос» (научная интеграция – залог развития). И до похолодания отношений западные партнеры не горели желанием делиться опытом. Сейчас тем более.  

Лукашенко: мы вместе с россиянами, учеными, конструкторами, создадим такие образцы, которых не видел мир. Читать здесь.  

Визит Путина в Минск впервые за долгое время. Чем закончилось главное политическое событие недели?-16

Три часа с половиной длилась встреча в расширенном составе. Немало времени президенты провели с глазу на глаз. Тут даже самым одиозным журналистам Кремлевского пула было не до белорусского хлебосольства. Хотелось сенсаций, а доступны были лишь ГОСТовские пирожные. Беларусь сохранила то, что нужно России – это аксиома.  

Сутырин: как Россия подтвердила в 2020-м, что является настоящим союзником, так и Беларусь сейчас подтверждает. Подробнее.  

Визит Путина в Минск впервые за долгое время. Чем закончилось главное политическое событие недели?-19

Как говорится, на западных партнеров надейся, а сам активы оборонки не распродавай. Белорусскому ВПК нужен российский газ. Продукция белорусского ВПК нужна России. А еще, например, новополоцкий бензин из сибирской нефти. Или чипы «Интеграла». А нам нужная честная цена. О ней договорились по-честному – на три года.  

Визит Путина в Минск впервые за долгое время. Чем закончилось главное политическое событие недели?-22

Владимир Путин, президент России:  
На финансирование перспективных импортозамещающих совместных проектов в машиностроении, станкостроении, электронике Россия дополнительно выделила нашим белорусским партнерам 105 миллиардов рублей. Хочу отметить, что это взаимовыгодные проекты, они нужны не только Беларуси и не только для получения этого финансирования, они нужны и России для того, чтобы заполнить наш рынок, особенно после того, как часть иностранных компаний с нашего рынка уходит.  

Исторический выбор продиктован еще и суровой реальностью.  

Лукашенко: «Мы в состоянии в одиночку без России защитить свою независимость и суверенитет? Не в состоянии». Подробности здесь.  

Визит Путина в Минск впервые за долгое время. Чем закончилось главное политическое событие недели?-25

Поэтому как бы ни звучало, но именно сила русских «Искандеров» и мощь С-400 гарантируют белорусский суверенитет. Да и прыти подглядывать за воздушным пространством Беларуси у НАТО поубавится.  

Визит Путина в Минск впервые за долгое время. Чем закончилось главное политическое событие недели?-28

Андрей Чернобай, аналитик БИСИ:  
Речь необязательно только об ядерном оружии может идти. Это могут быть и ракеты воздушного базирования, которые производятся, разрабатываются Российской Федерацией. Раз мы совместно обеспечиваем военную безопасность Союзного государства, мы должны совместно уметь и применять это вооружение. И не надо здесь искать какой-то подоплеки, потому что это не наша выдумка. В НАТО, мы знаем, ежегодно проводятся учения по применению ядерного оружия.  

Визит Путина в Минск впервые за долгое время. Чем закончилось главное политическое событие недели?-31

Официальный визит Владимира Путина в Беларусь завершился ночью. Так гостят лишь у друзей. Кстати, российский правительственный борт № 1 из Минска улетал уже 20 декабря. В профессиональный праздник органов госбезопасности. Откуда Путин и выходец. А уже утром в белорусском правительстве провели калькуляцию встречи.  

20 миллиардов долларов экспорта в Россию. Головченко подвел итоги переговоров Путина и Лукашенко.  

Визит Путина в Минск впервые за долгое время. Чем закончилось главное политическое событие недели?-34

Неоновый мерч Первого остался в пресс-центре. Будет очень интересно. И новые встречи первых лиц тоже будут. От позиции Минска и Москва завит многое. Так же как и от новой специальной начинки самолетов. Теперь мир во всем мире.  

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