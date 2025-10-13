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Передача Овечкина помогла. «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ

13 октября 2025 07:57
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Передача Овечкина помогла. «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ-0

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в выездном матче НХЛ со счетом 1:0. Единственный гол на 32-й минуте забил Энтони Бовилье. Об этом пишет РИА Новости.

Александр Овечкин провел на льду 14 минут, отдал результативную передачу, но не забил – его безголевая серия достигла трех матчей, что произошло в пятый раз в его карьере.

Артемий Панарин завершил игру со счетом -1 в пользу «Рейнджерс», Владислав Гавриков оформил дубль и дважды отразил удар. Игорь Шестеркин остался в запасе.

Фото: pixabay

# Международная политика

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