Паркет, хрусталь и Гагарин во всю стену. В брестском ресторане воссоздали атмосферу страны Советов

Новости Беларуси. 31 год назад, 21 декабря 1991-го, в Алма-Ате подписали Декларацию о создании Содружества Независимых Государств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документ пописали 11 из 15 бывших советских республик. Отсутствовали только Прибалтийские страны и Грузия. Тбилиси присоединится к СНГ осенью 1993-го и первым его покинет в 2008 году. Украина не стала подписывать устав и заявит о выходе в 2014-м. Окончательно форсит развод только в 2022-м. Еще одна страна балансирует на грани разрыва отношений. Это Молдова. Кишинев в этом году фактически бойкотирует все встречи СНГ. Буквально завтра, 26 декабря, в Санкт-Петербурге пройдет неформальный саммит СНГ. А пока вспомним, что СНГ вырос на обломках Советского Союза, точку в истории которого поставили в том же декабре 1991-го в Вискулях. Кстати, Александр Лукашенко выступал против развала Союза, а первый, кто узнал об этом, стал Джордж Буш. Ему позвонил Ельцин. В год 100-летия основания СССР наш ностальгический репортаж о стране Советов.

Феноменальное гостеприимство советского общепита: кушать подано. Не всем и не сразу, но с какой душой. Паркет, хрусталь на потолке и столе, белые скатерти. Советский дух восстановили в Бресте. Гагарин во всю стену как самый однозначный символ самого неоднозначного периода нашего недавнего прошлого.

Сергей Ласкович, владелец ресторана:

Надо все положительное, что было там, переносить сюда. А все плохое надо просто оставить. Давайте вспомним пионерские лагеря, стройотряды, в школах октябрята, пионеры, Новый год советский, это только положительные эмоции. Плюс Юрий Алексеевич, победы Советского Союза. В Советском Союзе ничего плохого нет, только надо брать все хорошее и переносить сюда. Здесь просят настойчиво не ностальгировать – это вам не музей. А быть в моменте. Моменте, когда «Правда» была единственным источником информации, а Гагарин подкупил всех в мире одной фразой, ставшей легендой: «Поехали!».

Сергей Ласкович:

Советская кухня – это домашняя кухня. Вкусно, сытно, много. Салат оливье, шуба – такой же советский продукт, домашний, продукт Нового года. Это все и создает концепцию Советского Союза. Домашняя советская кухня из детства.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Сегодня, наверное, в Беларуси не найти поселок, райцентр или город, где не было бы улицы Советской. Самой узнаваемой и брендовой можно назвать Советскую в Бресте, она же «пешеходка» и брестский Арбат. В разные годы она носила разные названия: Миллионная, Полицейская и даже Генералштрассе. В 1944-м стала Советской и с тех пор не меняла название. Все встречи местные назначают на «совке». Вкус, знакомый с детства. Что лечили «докторской» и куда уходили 48 копеек любого советского пионера? Подробнее здесь.