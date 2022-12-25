Вкус, знакомый с детства. Что лечили «докторской» и куда уходили 48 копеек любого советского пионера?

Новости Беларуси. 31 год назад, 21 декабря 1991-го, в Алма-Ате подписали Декларацию о создании Содружества Независимых Государств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документ пописали 11 из 15 бывших советских республик. Отсутствовали только Прибалтийские страны и Грузия. В год 100-летия основания СССР наш ностальгический репортаж о стране Советов.

Мы отвезем вас назад в СССР. Не чтобы оставить, а дать насладиться. Два товарища, два друга. Два оптимиста, будто из 1960-х, верят в светлое будущее и знают, что приближать мечту можно только своими руками. Валерий и Александр из одного поколения восстанавливают советский автобус ЛАЗ-699, или «Турист». Три года назад выкупили у автошколы и слой за слоем свежей краски лечат душу и сердце образца советского автопрома и своей молодости.

Александр Казаков, любитель ретро-автомобилей:

Во-первых, воспоминание из детства, все-таки мы выросли в СССР. И в свое время ездили на таких машинах и автобусах. И хочется вернуться в то время, а это было все самое лучшее и хорошее для нас. Люди подходят, смотрят и говорят: мой отец, мой дедушка работали на таком автобусе. Детям это очень интересно.

Валерий Романович, водитель Брестского автобусного парка:

Когда у нас самые лучшие времена были? Я ему ответил, что самые лучшие времена были при Советском Союзе. Не ностальгирую, скорее, захожу в автобус – и это запах Советского Союза. Вообще, каждая машина, каждый автобус имеет свой запах. «Икарус» – свой, неповторимый. «Жигули», «Запорожец» горбатый, там вообще букет.

В рожке или на палочке стоит 48 копеек. Ровно 65 лет назад на Кобринском маслодельно-сыродельном заводе выпустили первую пачку сладкого лакомства. Свежее молоко и сливки в изобилии, а потому натуральнее на вкус мороженого не найдешь. Советскую рецептуру здесь повторили.

Леонид Шибун, начальник отдела маркетинга и сбыта Кобринского маслодельно-сыродельного завода:

Уникальной особенностью данного мороженого является то, что изготовлено по классической советской рецептуре 1962 года. В составе только натуральные ингредиенты. Не используются стабилизаторы, вместо него используется натуральный яичный желток. Кобринское мороженое хоть и не стало легендой из-за маленького объема в советское время, смело завоевывает сердца белорусов сегодня. 100 тонн или четверть БелАЗа пломбира раскупают в сезон. Новая линия позволит создавать еще больше сливочного десерта, в любви которому признаются от Бреста до столицы. В брестском ресторане воссоздали атмосферу страны Советов. Подробности.

Еще один советский вкус – колбаса вареная «докторская». Впервые ее выпускает комбинат имени Микояна в 1936 году для «больных с подорванным здоровьем в результате Гражданской войны и царского деспотизма». После появится и «молочная», и «любительская». Рецепт «поправки народного здоровья» был выверен до мелочей: в 100 килограммов колбасы содержалось 25 килограммов говядины высшего сорта, 70 килограммов полужирной свинины, 3 килограмма яиц и 2 килограмма коровьего молока. Колбаса и колбаса, подумает современник, а советский человек знает: это символ строя, черта благополучия в годы тотального дефицита.

Сегодня мало что изменилось, по-прежнему варенка номер один у покупателей – треть отечественного рынка и экспорта. Брестский мясокомбинат держит марку и в составе, и в качестве любимого продукта.