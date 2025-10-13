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Электроснабжение в Витебской области полностью восстановлено

13 октября 2025 07:51
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Электроснабжение отключенных населенных пунктов Витебской области восстановлено. Аварийные бригады работали всю ночь, чтобы ликвидировать последствия непогоды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Электроснабжение в Витебской области полностью восстановлено-2

Сильный ветер стал причиной обрывов в электросетях, зафиксировано повреждения крыш и слабо укрепленных конструкций, падение деревьев, причем не только в Витебской области, где повреждены 8 строений, но и в Могилевской. Там в Круглянском районе разрушено здание телятника. Спасателями вместе с работниками фермы и ближайших хозяйств из-под обрушившихся конструкций эвакуировано 75 животных, они не пострадали. Прогноз погоды на 13 октября снова обещает сильные порывы ветра. Риск повторных отключений электричества сохраняется. Синоптики предупреждают об усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. Они возможны по всей стране. 

# Погода # Погода в Беларуси

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