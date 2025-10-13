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Между Палестиной и Израилем проходит обмен пленными

13 октября 2025 07:54
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Между Палестиной и Израилем проходит обмен пленными. ХАМАС в настоящее время передал вторую группу израильских заложников Красному Кресту в секторе Газа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ХАМАС готов передать 20 заложников Израилю.

Между Палестиной и Израилем проходит обмен пленными-2

Первые семь человек были возвращены ранним утром. Сообщается, что сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии. Всего ХАМАС должен освободить 20 человек. В свою очередь Израиль освободит 250 палестинских заключенных и более 1700 задержанных за два года войны в секторе Газа. Таковы условия прекращения огня, достигнутого при посредничестве США в Египте на прошлой неделе. Ожидается, что сегодня, 13 октября, Дональд Трамп посетит Иерусалим. Он пообщается с освобожденными и выступит в Кнессете и после этого направится в Египет на Саммит мира по Газе. Напомним, что он пройдет в Шарм-эль-Шейхе при участии более 20 президентов и глав правительств, а также Генсека ООН.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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