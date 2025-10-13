Семь человек. Первая группа освобожденных заложников прибыла в Израиль

Первая группа, состоящая из семи освобожденных заложников прибыли в Израиль, где они проходят первичное медицинское обследование и готовятся встретиться со своими семьями. Об этом пишет РИА Новости.

Армия обороны Израиля сопровождает их и информирует их родственников о состоянии освобожденных.

Освобождение было частью первого этапа мирного соглашения между Израилем и ХАМАС. В рамках соглашения ХАМАС освобождает израильских заложников, а Израиль сокращает свое военное присутствие в секторе Газа и освобождает сотни палестинских заключенных, в том числе приговоренных к пожизненному заключению.

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