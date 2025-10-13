Во Франции объявили новый состав правительства

На своих постах остались министры иностранных дел, экономики и финансов, культуры и юстиции. Министерство вооруженных сил возглавила экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен. Напомним, Лекорню, 6 октября ушел в отставку, но всего через четыре дня был вновь назначен Макроном на пост премьера.

С первого раза политику не удалось сформировать правительство. Большинство министров тогда сохранили свои портфели. Это вызвало критику со стороны как левых, так и правых партий: они заявили о намерении вынести Вотум недоверия новому кабмину. На фоне политической нестабильности американское рейтинговое агентство понизило оценку кредитоспособности Франции. Это худшая оценка в истории страны. Сейчас ее госдолг составляет 115 % от ВВП. Это третий по величине показатель в Евросоюзе после Греции и Италии.