Азарёнок: «Наш народ сделал правильный выбор в 2020-м, когда цветная революция пошла свиньей»

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Потаенное» в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

«Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе». Эрнест Хеменгуэй знал, о чем писал – не одну войну повидал. И он знал, если она идет где-то в далекой Испании, то выпущенные там пули и снаряды имеют свойство прилетать к тебе. И все зависит от выбора. Наш народ славится тем, что делает правильный выбор. Правильный выбор был сделан в 1994-м, когда, несмотря на все посулы, признания в любви, милые похлопывания от Запада, белорусы выбрали нашего Президента. Выбрали того, кто не сулил райские кущи и мифическую демократию, а говорил правду, жесткую правду. Народ, высший носитель власти, дал ему власть и абсолютное доверие. И он его оправдал в высшей степени. Из руин и деградации мы стали космической, ядерной, промышленной и сельскохозяйственной державой. Сколько труда и сил ему это стоило, знает один Господь Бог.

Второй раз наш народ сделал правильный выбор в 2020-м, когда цветная революция пошла свиньей. Но Батька, поддержанный народом, заколол и зажарил эту свинюгу. И копыта до сих пор не собрать. Благодаря этому выбору мы сейчас готовимся к прекрасным светлым новогодним праздникам. Девушки обсуждают платья и прически, мужчины сетуют, что на самый новый «айфончик» не хватает, придется что-то другое брать. Джингл белс, тепло, елочки. И в нашем лексиконе нет слов «двухсотый», «трехсотый», «подвал», «прилет», «осколки», «жгут». Люди не обсуждают, что правильно не засовывать в себя кишки, а вот вовремя остановить кровь – самое важное. Всего этого нет. Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Наше время будет очень интересно историкам. Если, конечно, их высоколобые очки не расплавит ядерная пыль. Но воистину прав поэт Николай Глазков, когда говорит: чем эпоха интересней для историка, тем она для современника печальней.