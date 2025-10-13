ПВО РФ за ночь уничтожила 103 украинских БПЛА над регионами России

Министерство обороны России сообщило, что в ночь с 12 на 13 октября системами ПВО было уничтожено 103 украинских беспилотника. Об этом пишет РИА Новости.

Наибольшее количество беспилотников было сбито в Крыму (40), Астраханской области (26), над Черным морем (19) и в Ростовской области (14). Остальные – в Азовском море, Белгородской области и Калмыкии.

В ответ на эти атаки российские войска наносят удары по объектам украинского оборонного комплекса высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.

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