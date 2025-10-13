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ХАМАС готов передать 20 заложников Израилю

13 октября 2025 07:42
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Представители радикального палестинского движения ХАМАС опубликовали список из 20 заложников, которых собираются освободить в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ХАМАС готов передать 20 заложников Израилю-2

Первая группа заложников из семи человек передана сотрудникам Красного Креста. В ночь на 10 октября кабинет министров Израиля официально санкционировал перемирие с ХАМАС. Согласно условиям первого этапа договоренности, радикальная организация обязуется освободить всех оставшихся в живых заложников, в то время как Армия обороны Израиля начнет поэтапный вывод своих подразделений. 

# Конфликт на Ближнем Востоке

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