ХАМАС готов передать 20 заложников Израилю

Представители радикального палестинского движения ХАМАС опубликовали список из 20 заложников, которых собираются освободить в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая группа заложников из семи человек передана сотрудникам Красного Креста. В ночь на 10 октября кабинет министров Израиля официально санкционировал перемирие с ХАМАС. Согласно условиям первого этапа договоренности, радикальная организация обязуется освободить всех оставшихся в живых заложников, в то время как Армия обороны Израиля начнет поэтапный вывод своих подразделений.