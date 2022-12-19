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Лукашенко: укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире

19 декабря 2022 17:09
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Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина – главное политическое событие этого дня, прошедшее по информационным лентам под заголовком «Судьбоносная встреча», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти минуты продолжается первый раунд. Он проходит в расширенном составе. Внимание к встрече президентов Беларуси и России ожидаемо повышенное. В пресс-центре Дворца Независимости работают около сотни представителей СМИ.

Лукашенко: укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире-1

За часа два до прилета Путина во Дворце Независимости пул российского правительства. Лица Минфина и энергетики – в повестке цены на энергоносители. Руководители госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос» – научная интеграция – залог развития. И до похолодания отношений западные партнеры не горели желанием делиться опытом. Сейчас тем более. Больше всего мандраж в некоторых странах вызывало присутствие в Минске Сергея Шойгу. Песков сразу развеял слухи: глупость, что Минск могут принуждать к участию в СВО.

Лукашенко: укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, в которой нас постоянно проверяли и проверяют на прочность. Считаю, что, несмотря на некоторые шероховатости, мы все же находим эффективные ответы на различные вызовы и угрозы. Судьбоносные решения о более тесной интеграции наших государств вновь демонстрируют всему миру, что только сообща можно преодолеть любые пандемии, кризисы или санкции.

Лукашенко: укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире-7

При этом Россия и Беларусь, как мы с Владимиром Владимировичем часто говорим, открыты для диалога с другими государствами, в том числе и с европейскими. Надеюсь, что в скором времени там прислушаются к голосу разума и мы перейдем к конструктивному обсуждению как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства. Защита демократии и прогресса с помощью ограничений и военной силы в отношении наших государств больше не впечатляет даже местных избирателей, которые сполна ощутили на себе недостатки такой политики.

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# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Сергей Шойгу # Дмитрий Песков # Фотофакт

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