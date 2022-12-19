Лукашенко: укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина – главное политическое событие этого дня, прошедшее по информационным лентам под заголовком «Судьбоносная встреча», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти минуты продолжается первый раунд. Он проходит в расширенном составе. Внимание к встрече президентов Беларуси и России ожидаемо повышенное. В пресс-центре Дворца Независимости работают около сотни представителей СМИ.

За часа два до прилета Путина во Дворце Независимости пул российского правительства. Лица Минфина и энергетики – в повестке цены на энергоносители. Руководители госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос» – научная интеграция – залог развития. И до похолодания отношений западные партнеры не горели желанием делиться опытом. Сейчас тем более. Больше всего мандраж в некоторых странах вызывало присутствие в Минске Сергея Шойгу. Песков сразу развеял слухи: глупость, что Минск могут принуждать к участию в СВО.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, в которой нас постоянно проверяли и проверяют на прочность. Считаю, что, несмотря на некоторые шероховатости, мы все же находим эффективные ответы на различные вызовы и угрозы. Судьбоносные решения о более тесной интеграции наших государств вновь демонстрируют всему миру, что только сообща можно преодолеть любые пандемии, кризисы или санкции.