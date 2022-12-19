Лукашенко: мы вместе с россиянами, учёными, конструкторами, создадим такие образцы, которых не видел мир

Беларусь удовлетворена результатами обсуждения с Россией создания единого газового рынка и условиями ценообразования на энергоносители на ближайшие три года. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внимание к встрече лидеров ожидаемо повышенное. В пресс-центре Дворца Независимости – около сотни представителей СМИ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Примитивная штамповка Западом экономических санкций против наших стран начинает затухать. Важно (теперь уже всем это очевидно), что такие ограничения бумерангом больно ударили по их инициаторам. Причем страдают отнюдь не деятели, придумавшие санкции, а простые люди и бизнес. Это на совести тех, кто развязал сначала экономическую войну против наших стран, а затем и прокси-войну с Россией руками украинцев.

2022 год дает основания утверждать с осторожным пока оптимизмом, что мы справляемся – и довольно неплохо – с экономическими вызовами. Неожиданно для самих себя раскрываем тот наш огромный потенциал, который в иные времена просто не видели и не верили в него. Но нужна скорость принятия решений. Время сейчас важнее денег. Темпы, темпы и еще раз темпы. Время не терпит. Очевидно, что надо концентрировать наши совместные усилия на преобразовании экономик Беларуси и России в направлении повышения их наукоемкости, инновационности, цифровизации и технологического суверенитета.

Наша заслуга в том, что мы сохранили эти производства, которые достались нам от Советского Союза. Беларусь, отчасти как и Украина, запад России – это были высоко продвинутые территории. Это территории, основанные на новейших на то время технологиях и на новейшей науке. Мы это сохранили и смогли в неимоверно сложных условиях развить. Мы вместе с россиянами, учеными, конструкторами, создадим такие образцы, которых не видел мир. И это не замашки какие-то несерьезные и нереальные. Мы уже многое сделали. Я уже говорил, мы не рухнули, как нам пророчили, на 20-25 % ВВП. И не рухнем.

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