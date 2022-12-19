«Это новостное, чушь». Путин заявил, что Россия не собирается поглощать Беларусь

Беларусь удовлетворена результатами обсуждения с Россией создания единого газового рынка и условиями ценообразования на энергоносители на ближайшие три года. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внимание к встрече лидеров ожидаемо повышенное. В пресс-центре Дворца Независимости – около сотни представителей СМИ.

Владимир Путин, Президент России: Хотел бы с удовлетворением констатировать успешную реализацию 28 отраслевых интеграционных программ, разработанных в контексте выполнения Договора о Союзном государстве. На сегодняшний день осуществлено уже 600 из почти тысячи интеграционных мероприятий, намеченных к проведению до 2023 года. В частности, реализована программа гармонизации валютного регулирования и контроля, подписано соглашение о совместной денежно-кредитной политике, унифицировано ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности, запущена единая система прослеживаемости товаров, начал работу Межгосударственный координационный центр таможенных служб. На очереди – создание интегрированной системы администрирования косвенных налогов и учреждение наднационального налогового комитета.

Сегодня достигнута верификация и в этой некогда спорной теме. Решение касается 25 тысяч человек. Это интеграция, а не поглощение.

Владимир Путин:

У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать. Вопрос в том, как Президент Беларуси сказал, чтобы эти вопросы в области ценообразования были справедливыми. Знаете, не надо быть большим специалистом, чтобы понять, в чем проблема. Проблема в том, что у нас разные уровни субсидирования. Поэтому для нас важно погрузиться туда, вглубь. И договориться об этих общих принципах. Эти недобросовестные критики со стороны либо не понимают, о чем они говорят, либо специально говорят об этом, вводя в заблуждение людей, которые в это не погружаются. Вопрос не в поглощении, вопрос в согласовании экономической политики так, как это делается в других интеграционных объединениях. По поводу всего остального – это новостное, чушь.

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