Вадим Синявский: наш специальный отряд аккредитован по стандартам ООН. Их всего 58 таких отрядов в мире

Новости Беларуси. Один факт, что в Беларуси действует уникальный отряд тяжелого класса по стандартам ООН (таких в мире всего несколько десятков), внушает оптимизм. Как наши спасатели выглядят на фоне других стран, почему и какую просят помощь у нас из-за рубежа и насколько готовы в МЧС встать в военный строй? Об этом и не только мы поговорили с министром по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадимом Синявским в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Наша страна участвовала в VII сессии глобальной платформы ООН по снижению риска бедствий, которая прошла в Индонезии. В этом мероприятии участвовали больше 150 стран. Почему Беларуси было важно там заявить о себе? «Никакого ни давления, ни высказываний в адрес белорусской делегации». Как прошла сессия ООН по снижению риска бедствий?

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Мы развиваем свою платформу, свою программу по снижению риска бедствий. Она утверждена соответствующим постановлением правительства. До 2030 года она действует. Нам было важно сверить, во-первых, возможности нашей страны в этих условиях. И посмотреть, как развивается во всем мире это направление работы по обеспечению безопасности людей. С другой стороны, и поделиться нашим опытом с международными коллегами. У нас тоже есть что показать и о чем рассказать. Самый главный итог – удалось заявить о себе, продемонстрировать возможность государственного финансирования. Были проведены многочисленные двусторонние встречи. В первую очередь это встреча с представителем генерального секретаря ООН госпожой Мидзутори, которая высоко оценила деятельность Республики Беларусь по реализации Сендайской программы и национальной программы Республики Беларусь. Она знакома с нашей страной, она знакома с подходами нашей страны в ликвидации последствий на территориях, загрязненных чернобыльской катастрофой. Ольга Коршун:

По вопросам МЧС и спасения людей выглядим неплохо, да?

Вадим Синявский:

Ну то, что наш специальный отряд, республиканский отряд специального назначения, аккредитован по стандартам ООН... Их всего 58 таких отрядов в мире. 66 спасателей нашей страны готовы выехать в любую часть мира и приступить к ликвидации последствий различного рода чрезвычайных ситуаций. Это говорит о многом. Ольга Коршун:

Сейчас в мире такая обстановка, когда Беларусь оказывается в некоторой части международной изоляции. Это все влияет на международный имидж страны, создает такую нервозную обстановку на этой геополитической арене. А вы почувствовали на себе такое же давление или негатив, когда приехали в Индонезию на это мероприятие? Вадим Синявский:

В тех площадках, где мы принимали участие, никакого ни давления, ни высказываний в адрес белорусской делегации, в адрес нашей страны не было допущено. Ольга Коршун:

Все-таки есть некоторые структуры, над которыми политика не властна. Вадим Синявский:

Знаете, когда собирается площадка специалистов, экспертов, которые понимают, о чем они говорят, они откладывают все абсолютно на второй план: все эти политические эмоции, различные осуждения и так далее. Они занимаются делом и обсуждают вопросы, связанные с их профессиональной деятельностью. «Опыт международный есть». Белорусские спасатели помогают другим странам в случае ЧС. С кем уже сотрудничали?

Ольга Коршун:

Буквально на неделе, 22 мая, наши летчики отправились в который раз в Турцию тушить лесные пожары. Как проходит эта операция? МЧС Беларуси прилетело в Турцию на двух вертолетах Ми-8. Будут помогать тушить пожары. Подробнее. Вадим Синявский:

Два экипажа МЧС Республики Беларусь прибыли в Турецкую Республику, приступили к подготовке техники. В ближайшее время получат соответствующую аккредитацию от турецкой стороны. И с 1 июня приступят к боевому дежурству по тушению пожаров. В прошлом году мы получили такое благодарственное письмо от Министерства сельского хозяйства Турции. Вручил мне лично посол за эффективную работу по тушению пожаров. Я думаю, что мы успешно справимся и с этой работой. Глава государства санкционировал реализацию этого контракта на территории Турции. Если все будет нормально, то и третий вертолет Ми-26 должен выбыть в Турецкую Республику. Я думаю, это будет в середине июня, в зависимости об обстановки.

Ольга Коршун:

К нам часто обращаются за такой помощью, как Турция? Вадим Синявский:

Страна оказывала такие содействия в Грузии, оказывала помощь в Латвии, оказывала помощь в Сербии. Принимали очень активное участие в России. Опыт международный есть. Как я уже говорил, отряд готов выполнить любую поставленную перед ним задачу в рамках своей компетенции. «Поставлена задача произвести необходимое вооружение личного состава табельным оружием». К чему готовится МЧС? Ольга Коршун:

Президент недавно говорил, что сотрудники МЧС могут в какой-то момент подставить плечо и нашей армии. Сейчас это особенно актуально. Как идет реализация этой задачи?