Вадим Синявский: наш специальный отряд аккредитован по стандартам ООН. Их всего 58 таких отрядов в мире
Новости Беларуси. Один факт, что в Беларуси действует уникальный отряд тяжелого класса по стандартам ООН (таких в мире всего несколько десятков), внушает оптимизм. Как наши спасатели выглядят на фоне других стран, почему и какую просят помощь у нас из-за рубежа и насколько готовы в МЧС встать в военный строй?
Об этом и не только мы поговорили с министром по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадимом Синявским в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Наша страна участвовала в VII сессии глобальной платформы ООН по снижению риска бедствий, которая прошла в Индонезии. В этом мероприятии участвовали больше 150 стран. Почему Беларуси было важно там заявить о себе?
«Никакого ни давления, ни высказываний в адрес белорусской делегации». Как прошла сессия ООН по снижению риска бедствий?
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Мы развиваем свою платформу, свою программу по снижению риска бедствий. Она утверждена соответствующим постановлением правительства. До 2030 года она действует. Нам было важно сверить, во-первых, возможности нашей страны в этих условиях. И посмотреть, как развивается во всем мире это направление работы по обеспечению безопасности людей. С другой стороны, и поделиться нашим опытом с международными коллегами. У нас тоже есть что показать и о чем рассказать. Самый главный итог – удалось заявить о себе, продемонстрировать возможность государственного финансирования. Были проведены многочисленные двусторонние встречи. В первую очередь это встреча с представителем генерального секретаря ООН госпожой Мидзутори, которая высоко оценила деятельность Республики Беларусь по реализации Сендайской программы и национальной программы Республики Беларусь. Она знакома с нашей страной, она знакома с подходами нашей страны в ликвидации последствий на территориях, загрязненных чернобыльской катастрофой.
Ольга Коршун:
По вопросам МЧС и спасения людей выглядим неплохо, да?
Вадим Синявский:
Ну то, что наш специальный отряд, республиканский отряд специального назначения, аккредитован по стандартам ООН... Их всего 58 таких отрядов в мире. 66 спасателей нашей страны готовы выехать в любую часть мира и приступить к ликвидации последствий различного рода чрезвычайных ситуаций. Это говорит о многом.
Ольга Коршун:
Сейчас в мире такая обстановка, когда Беларусь оказывается в некоторой части международной изоляции. Это все влияет на международный имидж страны, создает такую нервозную обстановку на этой геополитической арене. А вы почувствовали на себе такое же давление или негатив, когда приехали в Индонезию на это мероприятие?
Вадим Синявский:
В тех площадках, где мы принимали участие, никакого ни давления, ни высказываний в адрес белорусской делегации, в адрес нашей страны не было допущено.
Ольга Коршун:
Все-таки есть некоторые структуры, над которыми политика не властна.
Вадим Синявский:
Знаете, когда собирается площадка специалистов, экспертов, которые понимают, о чем они говорят, они откладывают все абсолютно на второй план: все эти политические эмоции, различные осуждения и так далее. Они занимаются делом и обсуждают вопросы, связанные с их профессиональной деятельностью.
«Опыт международный есть». Белорусские спасатели помогают другим странам в случае ЧС. С кем уже сотрудничали?
Ольга Коршун:
Буквально на неделе, 22 мая, наши летчики отправились в который раз в Турцию тушить лесные пожары. Как проходит эта операция?
МЧС Беларуси прилетело в Турцию на двух вертолетах Ми-8. Будут помогать тушить пожары. Подробнее.
Вадим Синявский:
Два экипажа МЧС Республики Беларусь прибыли в Турецкую Республику, приступили к подготовке техники. В ближайшее время получат соответствующую аккредитацию от турецкой стороны. И с 1 июня приступят к боевому дежурству по тушению пожаров. В прошлом году мы получили такое благодарственное письмо от Министерства сельского хозяйства Турции. Вручил мне лично посол за эффективную работу по тушению пожаров. Я думаю, что мы успешно справимся и с этой работой. Глава государства санкционировал реализацию этого контракта на территории Турции. Если все будет нормально, то и третий вертолет Ми-26 должен выбыть в Турецкую Республику. Я думаю, это будет в середине июня, в зависимости об обстановки.
Ольга Коршун:
К нам часто обращаются за такой помощью, как Турция?
Вадим Синявский:
Страна оказывала такие содействия в Грузии, оказывала помощь в Латвии, оказывала помощь в Сербии. Принимали очень активное участие в России. Опыт международный есть. Как я уже говорил, отряд готов выполнить любую поставленную перед ним задачу в рамках своей компетенции.
«Поставлена задача произвести необходимое вооружение личного состава табельным оружием». К чему готовится МЧС?
Ольга Коршун:
Президент недавно говорил, что сотрудники МЧС могут в какой-то момент подставить плечо и нашей армии. Сейчас это особенно актуально. Как идет реализация этой задачи?
Вадим Синявский:
Глава государства мне поставил задачу и определил необходимость подготовки белорусских спасателей для действий в особых условиях. Первое – это внутренние проблемы и проблемы, связанные с массовыми беспорядками. Поэтому в интересах органов внутренних дел мы эту задачу будем решать. В случае вооруженного конфликта и агрессии в отношении нашей страны – в интересах Министерства обороны. Идет подготовка наших подразделений для работы по этим направлениям деятельности. Кроме того, поставлена задача произвести необходимое вооружение личного состава табельным оружием. До 15 июня мы получаем вооружение в Министерстве обороны и фактически будем готовы к выполнению задач, стоящих по предназначению в этом сегменте работы МЧС. В настоящий момент вносятся изменения в программу подготовки курсантов университета гражданской защиты. Они будут проходить соответствующую подготовку. Но я хотел бы оговориться: мы будем выполнять эту задачу при возникновении особых условий. Это важный ключевой момент, потому что очень много по этому поводу суждений. К нам поступают различные обращения. Честно говоря, и наши работники были взволнованы: а как мы будем выполнять эту работу? Но, когда они окунулись в процесс подготовки, все стало на свои места. Все прекрасно понимают, почему, когда и при каких условиях мы будем заниматься этой работой.