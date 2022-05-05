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«Это основная боевая единица МЧС». В Гомеле открыли крупнейшую пожарную часть в регионе

05 мая 2022 06:43
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Новости Беларуси. В Гомеле открылась новая пожарная часть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аварийно-спасательный комплекс площадью в 3 000 квадратных метров стал самым большим в регионе.  

«Это основная боевая единица МЧС». В Гомеле открыли крупнейшую пожарную часть в регионе-1

50 спасателей будут ликвидировать чрезвычайные ситуации на территории трех микрорайонов. Для этого часть оснастили современной техникой, среди которой первый в области специальный автомобиль для тушения пожаров на высоте 24 этажей.  

«Это основная боевая единица МЧС». В Гомеле открыли крупнейшую пожарную часть в регионе-4

Комплекс также включает автоматизированный склад для заправки цистерн пенообразователем и помещения для заправки сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов. Рядом – пост технического обслуживания и мойка для машин. Отдохнуть после нелегкого дежурства спасатели смогут в комфортных бытовых помещениях.  

«Это основная боевая единица МЧС». В Гомеле открыли крупнейшую пожарную часть в регионе-7

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:  
Пожарная аварийно-спасательная часть – это основная боевая единиц МЧС, которая решает автономно очень много вопросов, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуацией. Не только по тушению пожаров, но это связано и с ликвидацией последствий дорожно-транспортных происшествий, различных химических аварий. Оказание помощи людям, которые попали в чрезвычайную ситуацию и им необходимо помочь. С одной стороны. С другой стороны – возможность эксплуатации техники в достаточно комфортных условиях и в зимний, и в летний период. Быстрота реагирования на чрезвычайную ситуацию, что очень важно.  

«Это основная боевая единица МЧС». В Гомеле открыли крупнейшую пожарную часть в регионе-10

Также в новой пожарной части разместятся учебный класс и тренировочный комплекс для занятий и подготовки спасателей к соревнованиям.  

# МЧС Беларуси # общество # Вадим Синявский # Фотофакт

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