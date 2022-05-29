Трансплантология внутренних органов, отношения медицины с политикой и научный прорыв. Сенатор Олег Руммо о достижениях белорусов

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Быстроменяющийся мир и насыщенные новостные потоки вынуждают нас фильтровать большое количество информации, чтобы оставаться в ритме дня. И здесь очень важно не потеряться в этом потоке информации и не забыть о самом главном – о сохранении здоровья. Ведь здоровье – это достояние всего общества, которое невозможно оценить. И человечество во время пандемии убедилось в этом как никогда раньше в истории. О сохранении здоровья, современной белорусской медицине, трансплантологии и о личном поговорим с гостем нашей студии, членом Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, академиком, заслуженным врачом Республики Беларусь Олегом Руммо. «Мы достаточно серьезно эти 14 лет работали». Новые задачи центра хирургии, трансплантологии и гематологии Никита Рачиловский:

В конце февраля этого года Президент посещал Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, директором которого вы являетесь. Александр Лукашенко тогда сказал, что все обещания по развитию трансплантологии и центра в целом, которые ему несколько лет назад вы давали от себя лично, уже выполнены. Какие сегодня вы ставите задачи перед научно-практическим центром?

Олег Руммо, член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности:

Дав обещание главе государства 14 лет назад, что мы выведем отечественную трансплантологию на современный европейский и мировой уровень, мы достаточно серьезно эти 14 лет работали: создавали команды, инсталлировали технологии, очень серьезно занимались наукой, проводили мастер-классы в разнообразных странах и городах мира, чтобы популяризовать нашу отечественную медицину. Но трансплантология – это только вершина айсберга, это локомотив, который тянет за собой всю высокотехнологичную медицину, в какой бы стране она бы ни существовала, будь то Америка, Япония, Канада или Австралия. Так и Беларусь. Почему центр называется центром хирургии, трансплантологии и гематологии? Там сосредоточены сегодня абсолютно все направления современной высокотехнологичной медицины, которые, в том числе с участием трансплантационных технологий, и будут развиваться в дальнейшем. Создавая этот центр, мы создавали своеобразный эталон, образец, витрину, которой должна стать наша медицина в течение ближайших пяти, семи, может, десяти лет.

Никита Рачиловский:

В 2008 году вы вместе с коллегами совершили первую в Беларуси операцию трансплантации печени, которая дала старт одной из наиболее успешных национальных программ трансплантации печени в мире. Расскажите, пожалуйста, об этом. Олег Руммо:

Уже прошло столько лет, столько воды утекло, но я по минутам помню все, что было тогда, как это все происходило, как это было волнительно, как хотелось все это осуществить с теми молодыми ребятами, которые тогда входили в эту команду. Понятно, что с той поры было очень много знаковых событий, знаковых вещей: и операция бывшему директору федеральной разведки «Моссад», и первый японский пациент, и первый белорусский ребенок, и первые операции по отравлению бледной поганкой, и первые операции по трансплантации печени в Казахстане, трансплантация печени в Казахстане ребенку, казахстанские региональные центры, которые мы открывали вместе с нашей командой, операции в Армении, несколько недель назад работа в одном из ведущих узбекистанских центров хирургии и трансплантологии, где мы также выполняли мастер-класс по трансплантации печени, диссертации, которые защищались, – это все важно, это все волнительно. Но самое важное – это уже более 900 пациентов, которые благодаря этим технологиям, которые мы освоили, внедрили, получили шанс на новую жизнь.

Никита Рачиловский:

Каково это – быть родоначальником современной белорусской трансплантологии? Олег Руммо:

Я не родоначальник. Родоначальник – академик Николай Алексеевич Савченко. Просто это еще было во времена Советского Союза, это было почти 52 года назад. Он выполнил первую трансплантацию почки, а я лишь был вторым специалистом, который освоил трансплантацию печени, с этого все и началось, с этого и начался современный этап развития отечественной трансплантологии. Но я не ощущаю себя каким-то небожителем. Во-первых, это все сделало достаточно большая команда супермотивированных профессионалов. Во-вторых, это же делалось не для того, чтобы где-то повесить значок, что я именно первый. Это делалось, чтобы спасать людей. А спасать людей, будь то лечить их от аппендицита, от инфаркта, от отравления, пересаживая печень, – это должен делать любой врач. Поэтому я себя ощущаю как один из специалистов, который достаточно квалифицирован, достаточно много умеет в разнообразных направлениях высокотехнологичной медицины. «Потребность в этих операциях огромная». Насколько востребована трансплантация внутренних органов в мире? Никита Рачиловский:

Насколько сегодня востребована трансплантация органов среди белорусов и иностранных граждан в нашей стране?

Олег Руммо:

Не только в нашей стране, поскольку это единственный способ спасения человеческой жизни, особенно, когда речь идет о трансплантации печени, сердца, легких, костного мозга. Тут другой альтернативы у человека нет. Потребность в этих операциях огромная. Экономический эффект от этих операций огромный. Если это выражать в деньгах, хотя здоровье и человеческую жизнь в деньгах выражать не совсем корректно, то это где-то в пять, шесть, может быть, в десять раз. Поэтому слава богу, что возможность получить эту операцию, следовательно, спасти жизнь гражданина Беларуси, выше, чем у гражданина Германии, чем у гражданина Польши, примерно такая же, как у гражданина Великобритании, примерно в три или четыре раза выше, чем у гражданина Российской Федерации. Везде существует колоссальный спрос на эти операции. Абсолютно 100 % людей, которые хотели бы получить эту лечебную опцию, получить ее не удается в силу ряда причин, в том числе и в силу наличия медицинских противопоказаний, но при этом во всех странах мира, как и в Беларуси, при выполнении этих операций приоритет прежде всего отдается своим гражданам. Вероятность белорусу получить почку, печень или сердце выше, чем среднестатистическому немцу, говорит о том, что это направление у нас достаточно хорошо развито. Доступность и качество. На каком уровне сейчас находится белорусская медицина?

Никита Рачиловский:

Как вы оцениваете уровень и доступность белорусской медицины? Олег Руммо:

Это одна из самых доступных в мире систем оказания медицинской помощи. Поверьте, я знаю, о чем говорю, я достаточно серьезно погружался в этот процесс, я готов дискутировать на эту тему с абсолютно любым человеком, который подвергнет это сомнению. С моей точки зрения, уровень достаточный. Все дело в том, что очень сложно найти оптимальный баланс между доступностью и высоким уровнем. Понятно, что ни в одной стране мира это еще не получилось: где-то, как в США, высокий уровень подготовки специалистов, но доступность хромает, где-то, как в ФРГ, тратятся колоссальные деньги, в том числе благодаря страховой медицине, и этот баланс близок, там достаточно доступная медицина, хоть и недешевая, но при этом высокого уровня, где-то, как у нас, доступность – большее наше преимущество, чем качество оказания медицинской помощи, хотя за эти 10-15 лет это качество серьезно выросло. Никита Рачиловский:

Когда в стране что-то бесплатное, к примеру, образование или медицина, то иногда у некоторых людей возникает стереотип о том, что если бесплатно, то хуже качество оказываемых услуг, следовательно, пусть лучше будет платно, но качественно. Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением на этот счет.

Олег Руммо:

Я не думаю, что у людей есть такой стереотип. Это скорее желание как-то отличиться, себя противопоставить и показать, что он как-то плывет не по течению. Давайте проведем реальный опрос, кто из белорусов, учитывая наш уровень достатка, готов продать квартиру, машину, готов взять ссуду в банке, чтобы получить качественную медицинскую помощь. Я не думаю, что вы найдете большое количество наших граждан, которые сегодня на это готовы. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Поэтому нужно понимать, что бесплатная медицинская помощь – это одно из самых больших и самых важных достижений, которые сегодня имеют граждане Беларуси. Кто бы что ни говорил, это качественная вполне, доступная, даже очень, медицинская помощь. Политизирована ли медицина в Беларуси? Никита Рачиловский:

Спорт, музыка, образование, культура – все эти сферы сегодня во всем мире очень политизированы. А как же обстоят дела в медицине?

Олег Руммо:

Я выражался на эту тему, если так можно сказать, по крайней мере, давал интервью еще в далеком 2020 году. Ни в коем случае нельзя допустить политизации медицинской сферы. Я приводил пример своим молодым коллегам, которые перегрелись и очень хотели внести элементы политики в отношения между пациентом и врачом, между одним коллегой и другим, которые хотели разделить людей на красных и белых, черных и еще какого-то другого цвета. Во все времена, во все века существования человечества врач находился в стороне от этих вещей. Для врача абсолютно без разницы, какого уровня образования, какой степени достатка, какой цвет кожи и какие политические взгляды у его пациента. Он должен сделать все что умеет, все что от него зависит, чтобы его спасти. «Силы, как и каждый человек, черпаю в смене занятий». Как восстанавливать ресурсы после работы за операционным столом?