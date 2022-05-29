Экскурсия по цеху и уникальные образцы. Как МТЗ отметил день рождения?

Новости Беларуси. В свой очередной день рождения Минский тракторный завод открыл свою проходную для всех желающих. 29 мая крупнейшему в мире производителю техники 76 лет со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всех, кто пришел разделить праздник, ждала развлекательная программа, работали интерактивные площадки и выставка достижений предприятия.

Перед главным входом гостей встречали не только серийные машины, но и уникальные образцы: трактор мощностью 350 лошадиных сил и «Беларус» на гусеничном ходу. На фоне экспонатов можно было не только сфотографироваться: самым любопытным разрешили попробовать себя в качестве водителя и посидеть в кабине. Для гостей также провели экскурсию по цехам. Ожидаемо, особый интерес проявили дети. Для них это возможность познакомиться с оборудованием и узнать, где работают их родители.

Мне сегодня очень сильно понравился самый главный конвейер. Я узнала технику, как собирают тракторы. Мой папа тут работает, поэтому я узнала много всего нового, хоть я тут не в первый раз. Мне тут очень понравилось. Я узнала, какие создал папа, какие создали другие. Увидела, как работают тракторы.

Виталий Вовк, генеральный директор Минского тракторного завода:

В этом году мы добавили несколько цехов для осмотра нашим гостям, сотрудникам, а главное – детям. Чтобы была семья трактозаводцев, чтобы она все-таки росла.