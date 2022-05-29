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«Каждый разведчик отвечает не только за себя». Белорусские военные готовятся к Армейским международным играм

29 мая 2022 14:25
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Новости Беларуси. Белорусские военнослужащие готовятся к участию в конкурсах Армейских международных игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каждый разведчик отвечает не только за себя». Белорусские военные готовятся к Армейским международным играм-1

Накануне под Витебском определялась лучшая разведгруппа Вооруженных Сил. В финальном этапе национального отбора оказались восемь команд. Разведывательные подразделения в полной экипировке совершили марш-бросок в район сбора и выполнили упражнения контрольных стрельб из различных видов оружия. В соревновательную программу также вошел поиск объектов на незнакомой местности. Одни из самых сложных испытаний – преодоление водной преграды и тропа разведчика.

«Каждый разведчик отвечает не только за себя». Белорусские военные готовятся к Армейским международным играм-4

Сергей Кондратеня, руководитель соревнований:
Основу составляет, конечно же, одиночная подготовка, но очень большие требования действуют также в составе группы. Слаженность подразделений проверяется при проведении марш-бросков, где каждый разведчик отвечает не только за себя, но и за своих товарищей, за результат группы.

«Каждый разведчик отвечает не только за себя». Белорусские военные готовятся к Армейским международным играм-7

Победители представят белорусскую армию на международном конкурсе «Отличник войсковой разведки». В 2021 году команда Вооруженных Сил стала бронзовым призером этих соревнований.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Сергей Кондратеня # Фотофакт

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