«Каждый разведчик отвечает не только за себя». Белорусские военные готовятся к Армейским международным играм

Новости Беларуси. Белорусские военнослужащие готовятся к участию в конкурсах Армейских международных игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне под Витебском определялась лучшая разведгруппа Вооруженных Сил. В финальном этапе национального отбора оказались восемь команд. Разведывательные подразделения в полной экипировке совершили марш-бросок в район сбора и выполнили упражнения контрольных стрельб из различных видов оружия. В соревновательную программу также вошел поиск объектов на незнакомой местности. Одни из самых сложных испытаний – преодоление водной преграды и тропа разведчика.

Сергей Кондратеня, руководитель соревнований:

Основу составляет, конечно же, одиночная подготовка, но очень большие требования действуют также в составе группы. Слаженность подразделений проверяется при проведении марш-бросков, где каждый разведчик отвечает не только за себя, но и за своих товарищей, за результат группы.