Туда можно загрузить сценарий любой катастрофы. В Беларуси разработали тренажёр с VR-очками для обучения спасателей
Если вы молоды, амбициозны и у вас есть идея, которая способна изменить мир к лучшему, вам всегда помогут ее осуществить. Это доказывает республиканский проект «100 идей для Беларуси», который уже дал путевку в жизнь многим интересным проектам. Сегодня в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь мы знакомимся с победителем проекта «100 идей для Беларуси» в номинации «Национальная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций» Игорем Гусаровым, курсантом Университета гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Дмитрий Потапович, ведущий:
Игорь, вы курсант Университета гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям. Скажите, вы именно там почерпнули знания для своего проекта? Помогали ли в университете с реализацией задумки?
Игорь Гусаров, курсант Университета гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Я очень рад, что руководству университета понравилась идея проекта «VERS». Они очень мне помогают с реализацией. Помогает кафедра автоматических систем безопасности, друзья, сами программисты.
Юлия Самусенко, ведущая:
Уже успели воплотить идею в жизнь? Может, ваша разработка уже помогает МЧС?
Игорь Гусаров:
На данный момент проект находится на этапе опытной эксплуатации, мы хотим устранить все ошибки. Сделать так, чтобы костюмы и программа работали как единое целое. И уже с нового учебного года внедрить на основе Университета гражданской защиты данный проект. Уже осенью, думаю, что смогу рассказать о том, как проходит обучение, поделиться эмоциями и впечатлениями.
Дмитрий Потапович:
А почему вы решили стать спасателем?
Игорь Гусаров:
Когда я учился в 8 классе, в школу пришел сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям и предложил заниматься пожарно-спасательным спортом. До конца 11 класса я ходил в пожарную часть, видел, как там работают. Мне очень понравилось. Я хотел помогать людям, в трудную минуту протянуть им руку помощи, поэтому мой выбор пал на Университет гражданской защиты.
Юлия Самусенко:
Поделитесь впечатлениями о конкурсе «100 идей Беларуси». Что испытывали, когда принимали участие?
Игорь Гусаров:
Испытывал волнение, были очень серьезные соперники. Сильно хотелось победить, что у меня и получилось.
Миссия выполнима. Проект «VERS» – новые сверхвозможности в обучении спасателей-пожарных, тренажер позволяет имитировать эффект физических воздействий в условиях виртуальной реальности. В портативный компьютер можно загрузить сценарий любой катастрофы.
Игорь Гусаров:
Сама обучающая программа является уникальной, поскольку мы можем моделировать любую чрезвычайную ситуацию, которую в реальной жизни экономически невыгодно или попросту невозможно воссоздать. Благодаря костюму и обратной тактильной связи обучающийся может ощущать вес пострадавшего, удары электрического тока, тепловое воздействие и воздействие капель воды. Данные VR-очки позволяют ему видеть все в реальном времени, контроллеры на руках помогают ему взаимодействовать с обучающим миром. То есть он может брать пожарный ствол, тушить, поднимать огнетушитель, поднимать пострадавшего.