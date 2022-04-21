Туда можно загрузить сценарий любой катастрофы. В Беларуси разработали тренажёр с VR-очками для обучения спасателей

Если вы молоды, амбициозны и у вас есть идея, которая способна изменить мир к лучшему, вам всегда помогут ее осуществить. Это доказывает республиканский проект «100 идей для Беларуси», который уже дал путевку в жизнь многим интересным проектам. Сегодня в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь мы знакомимся с победителем проекта «100 идей для Беларуси» в номинации «Национальная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций» Игорем Гусаровым, курсантом Университета гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Дмитрий Потапович, ведущий:

Игорь, вы курсант Университета гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям. Скажите, вы именно там почерпнули знания для своего проекта? Помогали ли в университете с реализацией задумки?

Игорь Гусаров, курсант Университета гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Я очень рад, что руководству университета понравилась идея проекта «VERS». Они очень мне помогают с реализацией. Помогает кафедра автоматических систем безопасности, друзья, сами программисты. Юлия Самусенко, ведущая:

Уже успели воплотить идею в жизнь? Может, ваша разработка уже помогает МЧС? Игорь Гусаров:

На данный момент проект находится на этапе опытной эксплуатации, мы хотим устранить все ошибки. Сделать так, чтобы костюмы и программа работали как единое целое. И уже с нового учебного года внедрить на основе Университета гражданской защиты данный проект. Уже осенью, думаю, что смогу рассказать о том, как проходит обучение, поделиться эмоциями и впечатлениями.

Дмитрий Потапович:

А почему вы решили стать спасателем? Игорь Гусаров:

Когда я учился в 8 классе, в школу пришел сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям и предложил заниматься пожарно-спасательным спортом. До конца 11 класса я ходил в пожарную часть, видел, как там работают. Мне очень понравилось. Я хотел помогать людям, в трудную минуту протянуть им руку помощи, поэтому мой выбор пал на Университет гражданской защиты. Юлия Самусенко:

Поделитесь впечатлениями о конкурсе «100 идей Беларуси». Что испытывали, когда принимали участие? Игорь Гусаров:

Испытывал волнение, были очень серьезные соперники. Сильно хотелось победить, что у меня и получилось.

Миссия выполнима. Проект «VERS» – новые сверхвозможности в обучении спасателей-пожарных, тренажер позволяет имитировать эффект физических воздействий в условиях виртуальной реальности. В портативный компьютер можно загрузить сценарий любой катастрофы.