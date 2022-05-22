МЧС Беларуси прилетели в Турцию на двух вертолётах Ми-8. Будут помогать тушить пожары

Белорусские спасатели прибыли в Турцию. В этом сезоне они вновь будут помогать тушить лесные пожары в труднодоступных районах Средиземноморья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По решению Президента нашей страны, в командировку на двух вертолетах Ми-8 направилась группа специалистов МЧС. Путь к месту назначения занял около двух суток. Сотрудничество Беларуси и Турции в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций имеет продолжительный опыт. Так, в 2021 году наши авиаторы выполнили 295 боевых вылетов. На очаги возгораний они осуществили свыше полутора тысяч сливов воды и доставили к местам пожаров 740 групп спасателей.